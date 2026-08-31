Квартира у Вінниці дорожчає швидше, ніж у столиці: за рік однокімнатне житло на вторинному ринку подорожчало на 24%, а медіанна ціна сягнула $56 тисяч.

Ситуація у Вінницькій області залишається стабільною: Вінниця — один із відносно спокійних міст центральної частини країни, тож попит на житло тут не спадає, а разом із ним зростають і ціни. Такі висновки випливають з аналізу статистики порталу ЛУН, який зробило видання «Главком».

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Медіанна ціна однокімнатної квартири у Вінниці нині становить $56 тисяч — за рік вона зросла на 24%. Двокімнатне житло коштує в середньому $78 тисяч (+13% за рік), а трикімнатне — $90 тисяч (+7%).

Найпомітніше за останні пів року подорожчали саме однокімнатні квартири: з лютого їхня медіанна ціна піднялася на 13,2%. Щоправда, за останній місяць ціни на такі квартири трохи просіли — на 1,75%. Двокімнатні за шість місяців додали 4%, а трикімнатні — 1,1%.

Чому житло дорожчає

Головна причина — високий попит при обмеженій пропозиції. Вінниця приваблює людей, які шукають відносно безпечне велике місто. Додатковий попит формують і державні програми «єОселя» та «єВідновлення».

Забудовники теж піднімають ціни, бо будувати стало дорожче: зросли витрати на будматеріали, зарплати, доставку та електроенергію. Власники готового житла, бачачи вартість новобудов, також підвищують свої ціни.

Що відбувається на первинному ринку

Квадратний метр у новобудовах Вінниці дорожчає ще помітніше. Медіанна стартова ціна «квадрата» зараз становить 53 600 гривень — це на 28,8% більше, ніж рік тому. У комфорт-класі квадратний метр коштує $1100, у бізнес-класі — близько $1260, у преміум-сегменті — приблизно $1230.

Що можна купити у Вінниці

Найдешевші однокімнатні квартири стартують приблизно від $17 тисяч — це переважно смарт-житло площею до 20 кв. м. Повноцінну однокімнатну квартиру без ремонту можна знайти за $25 тисяч, а двокімнатну — від $22 тисяч.

Найдорожчі варіанти зосереджені у ЖК Premier Tower: там однокімнатну квартиру продають за $280 тисяч, а трикімнатну площею 180 кв. м — за $649 тисяч.

Чого чекати восени

Ціни на квартири у Вінниці зростають швидше, ніж у Києві: у столиці за рік однокімнатні подорожчали на 8%, тоді як у Вінниці — на 24%. Тож падіння цін, схоже, чекати не варто, хоча після активного зростання ринок може трохи пригальмувати, і продавцям доведеться робити знижки на квартири, які давно стоять у продажу.

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