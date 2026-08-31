Рецепт ідеальних фаршированих перців ми вже публікували — а цей варіант фаршированих перців здивує кукурудзою, квасолею та смаком у мексиканському стилі.
Фаршировані перці — це страва, яка чудово підходить для буднього вечора: соковиті солодкі перці, начинені м'ясним фаршем, рисом, квасолею та кукурудзою, а зверху покриті розплавленим сиром. Цей рецепт відрізняється від класичного тим, що начинка спершу готується на сковороді, а не запікається сирою, завдяки чому текстура виходить приємною, а не зернистою.
Інгредієнти для фаршированих перців
- 6 великих солодких перців будь-якого кольору
- 450 г фаршу (індичого, яловичого або курячого)
- 1 цибулина, дрібно нарізана
- 3 зубчики часнику, подрібнені
- 1 ст. л. олії
- 400 г консервованої чорної квасолі (низьконатрієвої), промитої й відцідженої
- приблизно 360 мл кукурудзи, свіжої або мороженої
- приблизно 360 мл вареного рису
- 1 ст. л. приправи тако (низьконатрієвої)
- 1 ч. л. кумину (зіри)
- 0,5 ч. л. солі
- чорний перець мелений — за смаком
- 400 мл томатного соусу (низьконатрієвого), розділеного на дві частини
- 240 мл тертого сиру чедер або суміші Tex-Mex
- свіжа петрушка або зелена цибуля — для прикраси
- натуральний йогурт або сметана — для подачі
Як приготувати фаршировані перці: покроково
Розріжте перці навпіл, видаліть насіння і, за бажанням, плодоніжки. Розкладіть половинки в одну-дві великі форми для запікання.
Розігрійте духовку до 200°C.
Розігрійте велику сковороду на середньо-високому вогні й змастіть олією. Додайте фарш, цибулю та часник і смажте приблизно 5 хвилин, регулярно перемішуючи та розбиваючи фарш на шматочки, поки він не підрум'яниться.
Перекладіть готовий фарш у велику миску, додайте квасолю, кукурудзу, рис, приправу тако, кумин, сіль, перець і половину томатного соусу. Добре перемішайте лопаткою.
Наповніть половинки перців начинкою і рівномірно розподіліть зверху решту томатного соусу.
Запікайте фаршировані перці 35 хвилин. Форму не потрібно змащувати чи додавати воду — перці готові, коли ніж легко проколює шкірку.
Посипте сиром і поверніть у духовку ще на 2-3 хвилини, щоб сир розплавився.
Дістаньте з духовки, посипте петрушкою або зеленою цибулею і подавайте з натуральним йогуртом або сметаною.
Не пропускайте етап обсмажування фаршу — сира начинка виходить зернистою і несмачною. Для низьковуглеводного варіанту рис можна замінити цвітною капустою, подрібненою у рис: її не потрібно попередньо обсмажувати, а якщо вона морожена — не варто розморожувати. Готові фаршировані перці зберігайте в холодильнику до 5 днів у герметичному контейнері, але не заморожуйте — через високий вміст води вони стають водянистими і розвалюються під час повторного запікання.
Раніше Politeka повідомляла, рецепт борщу, який завжди виходить яскравим.
Також Politeka писала, рецепт сирників, які не розвалюються на сковороді.