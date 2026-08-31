Фаршировані перці з м'ясним фаршем, рисом, кукурудзою та квасолею — це страва, яка перетворюється на повноцінну вечерю без гарніру. Цей рецепт особливий тим, що начинку спершу обсмажують, а не запікають сирою, завдяки чому вона виходить соковитою, а не сухою.

Рецепт ідеальних фаршированих перців ми вже публікували — а цей варіант фаршированих перців здивує кукурудзою, квасолею та смаком у мексиканському стилі.

Фаршировані перці — це страва, яка чудово підходить для буднього вечора: соковиті солодкі перці, начинені м'ясним фаршем, рисом, квасолею та кукурудзою, а зверху покриті розплавленим сиром. Цей рецепт відрізняється від класичного тим, що начинка спершу готується на сковороді, а не запікається сирою, завдяки чому текстура виходить приємною, а не зернистою.

Інгредієнти для фаршированих перців

6 великих солодких перців будь-якого кольору

450 г фаршу (індичого, яловичого або курячого)

1 цибулина, дрібно нарізана

3 зубчики часнику, подрібнені

1 ст. л. олії

400 г консервованої чорної квасолі (низьконатрієвої), промитої й відцідженої

приблизно 360 мл кукурудзи, свіжої або мороженої

приблизно 360 мл вареного рису

1 ст. л. приправи тако (низьконатрієвої)

1 ч. л. кумину (зіри)

0,5 ч. л. солі

чорний перець мелений — за смаком

400 мл томатного соусу (низьконатрієвого), розділеного на дві частини

240 мл тертого сиру чедер або суміші Tex-Mex

свіжа петрушка або зелена цибуля — для прикраси

натуральний йогурт або сметана — для подачі

Як приготувати фаршировані перці: покроково

Розріжте перці навпіл, видаліть насіння і, за бажанням, плодоніжки. Розкладіть половинки в одну-дві великі форми для запікання.

Розігрійте духовку до 200°C.

Розігрійте велику сковороду на середньо-високому вогні й змастіть олією. Додайте фарш, цибулю та часник і смажте приблизно 5 хвилин, регулярно перемішуючи та розбиваючи фарш на шматочки, поки він не підрум'яниться.

Перекладіть готовий фарш у велику миску, додайте квасолю, кукурудзу, рис, приправу тако, кумин, сіль, перець і половину томатного соусу. Добре перемішайте лопаткою.

Наповніть половинки перців начинкою і рівномірно розподіліть зверху решту томатного соусу.

Запікайте фаршировані перці 35 хвилин. Форму не потрібно змащувати чи додавати воду — перці готові, коли ніж легко проколює шкірку.

Посипте сиром і поверніть у духовку ще на 2-3 хвилини, щоб сир розплавився.

Дістаньте з духовки, посипте петрушкою або зеленою цибулею і подавайте з натуральним йогуртом або сметаною.

Не пропускайте етап обсмажування фаршу — сира начинка виходить зернистою і несмачною. Для низьковуглеводного варіанту рис можна замінити цвітною капустою, подрібненою у рис: її не потрібно попередньо обсмажувати, а якщо вона морожена — не варто розморожувати. Готові фаршировані перці зберігайте в холодильнику до 5 днів у герметичному контейнері, але не заморожуйте — через високий вміст води вони стають водянистими і розвалюються під час повторного запікання.

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