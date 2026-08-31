Фаршированные перцы с мясным фаршем, рисом, кукурузой и фасолью — это блюдо, которое превращается в полноценный ужин без гарнира. Этот рецепт особенный тем, что начинку сначала обжаривают, а не запекают сырой, благодаря чему она получается сочной, а не сухой.

Рецепт идеальных фаршированных перцев мы уже публиковали — а этот вариант фаршированных перцев удивит кукурузой, фасолью и вкусом в мексиканском стиле.

Фаршированные перцы — это блюдо, которое отлично подходит для будничного вечера: сочные сладкие перцы, начиненные мясным фаршем, рисом, фасолью и кукурузой, а сверху покрытые расплавленным сыром. Этот рецепт отличается от классического тем, что начинка сначала готовится на сковороде, а не запекается сырой, благодаря чему текстура получается приятной, а не зернистой.

Ингредиенты для фаршированных перцев

6 крупных сладких перцев любого цвета

450 г фарша (индюшиного, говяжьего или куриного)

1 луковица, мелко нарезанная

3 зубчика чеснока, измельчённые

1 ст. л. масла

400 г консервированной чёрной фасоли (с низким содержанием натрия), промытой и отцеженной

примерно 360 мл кукурузы, свежей или замороженной

примерно 360 мл варёного риса

1 ст. л. приправы тако (с низким содержанием натрия)

1 ч. л. кумина (зиры)

0,5 ч. л. соли

чёрный перец молотый — по вкусу

400 мл томатного соуса (с низким содержанием натрия), разделённого на две части

240 мл тёртого сыра чеддер или смеси Tex-Mex

свежая петрушка или зелёный лук — для украшения

натуральный йогурт или сметана — для подачи

Как приготовить фаршированные перцы: шаг за шагом

Разрежьте перцы пополам, удалите семена и, по желанию, плодоножки. Разложите половинки в одну-две большие формы для запекания.

Разогрейте духовку до 200°C.

Разогрейте большую сковороду на средне-высоком огне и смажьте маслом. Добавьте фарш, лук и чеснок и жарьте примерно 5 минут, регулярно перемешивая и разбивая фарш на кусочки, пока он не подрумянится.

Переложите готовый фарш в большую миску, добавьте фасоль, кукурузу, рис, приправу тако, кумин, соль, перец и половину томатного соуса. Хорошо перемешайте лопаткой.

Наполните половинки перцев начинкой и равномерно распределите сверху оставшийся томатный соус.

Запекайте фаршированные перцы 35 минут. Форму не нужно смазывать или добавлять воду — перцы готовы, когда нож легко прокалывает кожицу.

Посыпьте сыром и верните в духовку ещё на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился.

Достаньте из духовки, посыпьте петрушкой или зелёным луком и подавайте с натуральным йогуртом или сметаной.

Не пропускайте этап обжаривания фарша — сырая начинка получается зернистой и невкусной. Для низкоуглеводного варианта рис можно заменить цветной капустой, измельчённой в рис: её не нужно предварительно обжаривать, а если она замороженная — не стоит размораживать. Готовые фаршированные перцы храните в холодильнике до 5 дней в герметичном контейнере, но не замораживайте — из-за высокого содержания воды они становятся водянистыми и разваливаются при повторном запекании.

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