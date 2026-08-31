Рецепт идеальных фаршированных перцев мы уже публиковали — а этот вариант фаршированных перцев удивит кукурузой, фасолью и вкусом в мексиканском стиле.
Фаршированные перцы — это блюдо, которое отлично подходит для будничного вечера: сочные сладкие перцы, начиненные мясным фаршем, рисом, фасолью и кукурузой, а сверху покрытые расплавленным сыром. Этот рецепт отличается от классического тем, что начинка сначала готовится на сковороде, а не запекается сырой, благодаря чему текстура получается приятной, а не зернистой.
Ингредиенты для фаршированных перцев
- 6 крупных сладких перцев любого цвета
- 450 г фарша (индюшиного, говяжьего или куриного)
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 3 зубчика чеснока, измельчённые
- 1 ст. л. масла
- 400 г консервированной чёрной фасоли (с низким содержанием натрия), промытой и отцеженной
- примерно 360 мл кукурузы, свежей или замороженной
- примерно 360 мл варёного риса
- 1 ст. л. приправы тако (с низким содержанием натрия)
- 1 ч. л. кумина (зиры)
- 0,5 ч. л. соли
- чёрный перец молотый — по вкусу
- 400 мл томатного соуса (с низким содержанием натрия), разделённого на две части
- 240 мл тёртого сыра чеддер или смеси Tex-Mex
- свежая петрушка или зелёный лук — для украшения
- натуральный йогурт или сметана — для подачи
Как приготовить фаршированные перцы: шаг за шагом
Разрежьте перцы пополам, удалите семена и, по желанию, плодоножки. Разложите половинки в одну-две большие формы для запекания.
Разогрейте духовку до 200°C.
Разогрейте большую сковороду на средне-высоком огне и смажьте маслом. Добавьте фарш, лук и чеснок и жарьте примерно 5 минут, регулярно перемешивая и разбивая фарш на кусочки, пока он не подрумянится.
Переложите готовый фарш в большую миску, добавьте фасоль, кукурузу, рис, приправу тако, кумин, соль, перец и половину томатного соуса. Хорошо перемешайте лопаткой.
Наполните половинки перцев начинкой и равномерно распределите сверху оставшийся томатный соус.
Запекайте фаршированные перцы 35 минут. Форму не нужно смазывать или добавлять воду — перцы готовы, когда нож легко прокалывает кожицу.
Посыпьте сыром и верните в духовку ещё на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился.
Достаньте из духовки, посыпьте петрушкой или зелёным луком и подавайте с натуральным йогуртом или сметаной.
Не пропускайте этап обжаривания фарша — сырая начинка получается зернистой и невкусной. Для низкоуглеводного варианта рис можно заменить цветной капустой, измельчённой в рис: её не нужно предварительно обжаривать, а если она замороженная — не стоит размораживать. Готовые фаршированные перцы храните в холодильнике до 5 дней в герметичном контейнере, но не замораживайте — из-за высокого содержания воды они становятся водянистыми и разваливаются при повторном запекании.
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