Брауни с начинкой в стиле чизкейка готовится почти так же просто, как классический, но дарит неожиданный вкусовой контраст шоколада и сливочного сыра.

Рецепт бисквита с идеальной текстурой мы уже публиковали — а брауни готовится совсем иначе, хотя и относится к той же категории домашней выпечки.

Брауни — один из самых популярных шоколадных десертов, который ценят за плотную, влажную текстуру и насыщенный вкус какао. Этот рецепт брауни отличается от классического тем, что сверху на шоколадную основу выливают нежную начинку в стиле чизкейка и закручивают её в мраморные узоры. Благодаря этому каждый кусочек сочетает плотный шоколадный брауни и лёгкую кисло-сладкую нотку сливочного сыра.

Ингредиенты для брауни

Для шоколадной основы:

масло — 226 г, растопленное и немного охлаждённое

сахар — примерно 350 г

яйца — 4 шт.

ванильный экстракт — 1 ст. л.

какао-порошок — примерно 100 г

соль — 1/2 ч. л.

разрыхлитель — 1 ч. л.

пшеничная мука — 225 г

шоколадная крошка — примерно 340 г (можно смешать молочный и тёмный шоколад в равных частях)

Для начинки в стиле чизкейка:

сливочный сыр — примерно 225 г, мягкий

сметана высокой жирности — примерно 80 мл

сахар — примерно 70 г

ванильный экстракт — 1 ст. л.

яйцо — 1 шт.

Как приготовить брауни: пошагово

Разогрейте духовку до 180°C и установите решётку в среднее положение. Форму для выпечки размером примерно 23х33 см смажьте или застелите, чтобы брауни легко вынуть.

В чаше миксера соедините сливочный сыр, сахар, сметану и ванильный экстракт, взбейте до однородности, соскребая стенки чаши. Добавьте яйцо и ещё раз взбейте до гладкой массы. Переложите начинку в отдельную ёмкость и отставьте.

В той же чаше соедините сахар, ванильный экстракт, растопленное масло и яйца, взбейте до однородности. Добавьте муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль, ещё раз перемешайте. В конце добавьте шоколадную крошку и аккуратно вмешайте лопаткой.

Переложите тесто для брауни в подготовленную форму и разровняйте. Ложкой сделайте пять длинных борозд на поверхности теста. В каждую борозду выложите начинку чизкейка. Ножом проведите перпендикулярно бороздам, чередуя направление движения, чтобы получился мраморный узор.

Выпекайте брауни 20-30 минут: проверьте готовность через 20 минут и достаньте форму из духовки, как только середина начнёт подниматься. Дайте брауни полностью остыть перед подачей, а затем поставьте в холодильник.

Перед подачей брауни стоит достать из холодильника на 5 минут, чтобы он немного отошёл от холода. Для ровных кусочков нож смочите в горячей воде, вытрите сухо и только тогда разрезайте десерт. Такой брауни хорошо хранится в холодильнике несколько дней в закрытом контейнере.

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