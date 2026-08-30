Блины по этому рецепту готовятся прямо в блендере — тесто получается идеально гладким, а сами блины тонкими и ажурными без какого-либо специального инвентаря.

Рецепт панкейков на завтрак мы уже публиковали — а блины готовятся совершенно иначе: тонкое тесто без разрыхлителя просто смешивают в блендере, и оно получается идеально ровным, без единого комочка.

Блины — это французские тонкие блины без разрыхлителя, с ажурной, чуть прозрачной текстурой. Их можно подавать сладкими или несладкими, в зависимости от начинки, а готовят блины как на десерт, так и на полноценный завтрак или обед. Этот рецепт особенно прост: все ингредиенты просто взбивают в блендере, поэтому тесто получается гладким и однородным без лишних усилий.

Ингредиенты для блинов

вода комнатной температуры — 120 мл (½ стакана)

молоко тёплое — 240 мл (1 стакан)

яйца крупные — 4 шт.

сливочное масло растопленное — 4 ст. л. (около 60 г), плюс ещё немного для смазывания сковороды

пшеничная мука — 1 стакан (около 120-130 г)

сахар — 2 ст. л.

соль — щепотка

Если планируете несладкую начинку, количество сахара можно уменьшить до 1 ч. л.

Как приготовить блины: шаг за шагом

Сложите ингредиенты в блендер в порядке, указанном выше, начиная с жидких — вода, молоко, яйца, растопленное масло, а затем мука, сахар и соль. Смешайте на низкой скорости до однородности, затем дайте тесту постоять несколько минут, чтобы осели пузырьки.

Разогрейте блинную сковороду или хорошую антипригарную сковороду на среднем огне, растопите небольшой кусочек масла и распределите его по дну.

Налейте примерно 60 мл (¼ стакана) теста на сковороду, одновременно покручивая её, чтобы тесто равномерно покрыло дно.

Когда края блина станут золотистыми, переверните его тонкой лопаткой и обжарьте ещё около 30 секунд, пока вторая сторона тоже не станет золотистой.

Переложите готовый блин на чистую разделочную доску и повторяйте с оставшимся тестом, при необходимости подмазывая сковороду маслом.

Дайте блинам остыть до комнатной температуры, прежде чем складывать их стопкой друг на друга, — так они не слипнутся.

Блины отлично сочетаются с разными начинками: сыром, яичницей с ветчиной и сыром, мясной начинкой, лимонным курдом, карамельным соусом, а самый простой классический вариант — сахар и лимонный сок. Не менее вкусны блины с нутеллой и бананом или яблоками, тушёными с корицей. Готовые блины, полностью остывшие, можно сложить стопкой, перекладывая пергаментом, плотно завернуть в плёнку и хранить в холодильнике до 3 дней или заморозить на срок до 2 месяцев.

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