Неделя с 31 августа по 6 сентября складывается для Водолеев очень удачно, особенно если речь идёт о работе и карьерных планах. Свой прогноз для этого знака опубликовало издание Horoscope.com, и оно советует не сомневаться в собственных целях.

Работа и финансы

В начале недели в голову будут приходить полезные мысли о карьере — доверьтесь им. Вы человек амбициозный и ориентированный на результат, и хотя эта черта иногда добавляет стресса, в долгосрочной перспективе именно она принесёт ощутимый результат. Не бойтесь планировать наперёд и ставить перед собой более серьёзные задачи — сейчас именно то время, когда стоит двигаться вперёд, а не сомневаться. Финансовые вопросы на этой неделе лучше решать в понедельник-вторник, когда мышление особенно чёткое и рациональное.

Отношения

Среда и четверг — отличный момент, чтобы разгрузить голову от рабочих мыслей через общение. Стоит организовать одну, а лучше несколько социальных активностей: встречу с друзьями, небольшую вечеринку или просто тёплый разговор с близким человеком. Это поможет снизить напряжение, накопившееся из-за амбициозных планов в начале недели, и добавит энергии для дальнейших дел. Не отказывайтесь от приглашений — именно сейчас общение работает как лучшая разрядка.

Здоровье и энергия

Пятница и субота возвращают к режиму сосредоточенной, спокойной работы — это время, когда лучше держать голову низко и просто доводить дела до конца, без лишнего распыления внимания. Используйте эти два дня для наведения порядка в делах и завершения того, что давно откладывали. А вот к воскресенью стоит подойти уже отдохнувшими: дайте себе возможность выспаться и немного расслабиться после насыщенной недели.

Лучшие дни недели

Лучшими днями станут среда и четверг — благодаря общению и возможности выпустить пар после напряжённой работы в начале недели. А ещё один особый день — воскресенье: вы давно не чувствовали себя настолько яркими, уверенными и привлекательными, как в этот день, так что используйте этот подъём настроения на полную.