Салат цезарь готовят без майонеза — с йогуртовой заправкой он получается легче классического, но не менее вкусным.

Рецепт греческого салата с фетой мы уже публиковали — а салат цезарь готовится по совсем другому принципу, хотя и относится к той же категории легких блюд.

Салат цезарь — один из самых популярных салатов в мире: хрустящий салат романо, хрустящие гренки, пармезан и насыщенная заправка с чесноком и анчоусами. Классический вариант готовят с майонезом или сырыми яичными желтками, но этот рецепт салата цезарь предлагает более легкую альтернативу — заправку на основе йогурта, которая сохраняет ту же пикантную вкусовую гамму, но получается менее калорийной и без сырых яиц.

Ингредиенты для салата цезарь

Для заправки:

240 г йогурта греческого или обычного, жирностью от 2%

примерно 35 г пармезана, тертого

2 столовые ложки лимонного сока (~30 мл)

2 чайные ложки анчоусной пасты или мелко нарезанных анчоусов

1-2 зубчика чеснока, тертого

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки черного молотого перца

Для гренок:

примерно 225 г хлеба на закваске (sourdough), нарезанного кубиками

3 столовые ложки оливкового масла (~45 мл)

соль и перец по вкусу

2 зубчика чеснока, тертого (по желанию)

Для салата:

1 кочан салата романо

примерно 25 г пармезана, тертого или нарезанного тонкими пластинками

Как приготовить салат цезарь: пошагово

В средней миске смешайте йогурт, тертый пармезан, лимонный сок, анчоусную пасту, чеснок, соль и перец. Хорошо размешайте венчиком или вилкой и поставьте заправку в холодильник.

Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень пергаментом. Выложите кубики хлеба, полейте оливковым маслом, посыпьте солью и перцем и перемешайте руками. Распределите кубики равным слоем и выпекайте гренки для салата цезарь 20 минут до золотистого цвета, один раз перемешав в процессе.

Нарежьте салат романо, положите в сушилку для зелени, хорошо промойте и полностью просушите — это важно, чтобы заправка не стала жидкой, а гренки не размякли.

Переложите подготовленную зелень в большую салатницу и перемешайте с 2/3 заправки. Добавьте сверху гренки, тертый пармезан и оставшуюся 1/3 заправки.

Осторожно перемешайте салат цезарь щипцами и подавайте сразу после приготовления.

Заправку и зелень для салата цезарь можно хранить отдельно в холодильнике до 2 дней, а уже готовый салат лучше употреблять сразу — так гренки останутся хрустящими. Лишние гренки храните в герметичном контейнере в сухом прохладном месте до недели. Если хочете сделать блюдо сытнее, добавьте ломтики запеченной куриной грудки — получится полноценный салат цезарь с курицей.

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