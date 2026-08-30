Рецепт греческого салата с фетой мы уже публиковали — а салат цезарь готовится по совсем другому принципу, хотя и относится к той же категории легких блюд.
Салат цезарь — один из самых популярных салатов в мире: хрустящий салат романо, хрустящие гренки, пармезан и насыщенная заправка с чесноком и анчоусами. Классический вариант готовят с майонезом или сырыми яичными желтками, но этот рецепт салата цезарь предлагает более легкую альтернативу — заправку на основе йогурта, которая сохраняет ту же пикантную вкусовую гамму, но получается менее калорийной и без сырых яиц.
Ингредиенты для салата цезарь
Для заправки:
- 240 г йогурта греческого или обычного, жирностью от 2%
- примерно 35 г пармезана, тертого
- 2 столовые ложки лимонного сока (~30 мл)
- 2 чайные ложки анчоусной пасты или мелко нарезанных анчоусов
- 1-2 зубчика чеснока, тертого
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки черного молотого перца
Для гренок:
- примерно 225 г хлеба на закваске (sourdough), нарезанного кубиками
- 3 столовые ложки оливкового масла (~45 мл)
- соль и перец по вкусу
- 2 зубчика чеснока, тертого (по желанию)
Для салата:
- 1 кочан салата романо
- примерно 25 г пармезана, тертого или нарезанного тонкими пластинками
Как приготовить салат цезарь: пошагово
В средней миске смешайте йогурт, тертый пармезан, лимонный сок, анчоусную пасту, чеснок, соль и перец. Хорошо размешайте венчиком или вилкой и поставьте заправку в холодильник.
Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень пергаментом. Выложите кубики хлеба, полейте оливковым маслом, посыпьте солью и перцем и перемешайте руками. Распределите кубики равным слоем и выпекайте гренки для салата цезарь 20 минут до золотистого цвета, один раз перемешав в процессе.
Нарежьте салат романо, положите в сушилку для зелени, хорошо промойте и полностью просушите — это важно, чтобы заправка не стала жидкой, а гренки не размякли.
Переложите подготовленную зелень в большую салатницу и перемешайте с 2/3 заправки. Добавьте сверху гренки, тертый пармезан и оставшуюся 1/3 заправки.
Осторожно перемешайте салат цезарь щипцами и подавайте сразу после приготовления.
Заправку и зелень для салата цезарь можно хранить отдельно в холодильнике до 2 дней, а уже готовый салат лучше употреблять сразу — так гренки останутся хрустящими. Лишние гренки храните в герметичном контейнере в сухом прохладном месте до недели. Если хочете сделать блюдо сытнее, добавьте ломтики запеченной куриной грудки — получится полноценный салат цезарь с курицей.
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