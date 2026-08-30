Рецепт пышных панкейков на завтрак мы уже публиковали — а сырники готовятся по совершенно другому принципу, ведь основой здесь является сыр (творог), а не тесто на молоке.
Сырники — традиционное блюдо, популярное на завтрак или как легкий десерт. Они богаты белком благодаря сыру, готовятся быстро и съедаются еще быстрее. Этот рецепт интересен тем, что для текстуры здесь используют манную крупу — она придает сырникам более выраженный сырный вкус, а не привычную "оладьевую" структуру, как с мукой. Еще один важный момент — сыр перед приготовлением обязательно отжимают от сыворотки, именно это и есть секрет пышных сырников, которые держат форму и не расползаются на сковороде.
Ингредиенты для сырников
- сыр кисломолочный (творог), хорошо отжатый от сыворотки — примерно 850 г
- яйца крупные — 2 шт.
- сахар гранулированный — примерно 50 г (1/4 стакана)
- манная крупа или пшеничная мука — примерно 35-40 г (1/4 стакана); можно взять половину одного и половину другого, чтобы получить лучшее из двух вариантов
- ванильный экстракт — 1 ч. л. (не обязательно, но придает приятный аромат)
- дополнительно: мука для обваливания, масло растительное и/или сливочное для жарки
Как приготовить сырники: пошагово
Соедините сыр, яйца, сахар, манную крупу (или муку) и ванильный экстракт в одной миске. Перемешайте вилкой или миксером с насадкой-лопаткой до однородности. Масса получится довольно липкой — это нормально, так и должно быть.
Формирование: наберите порцию сырной массы большой ложкой (например, для мороженого) и выложите в тарелку с мукой. Скатайте в шарик, а затем расплющите в лепешку толщиной около 2 см, обваляйте со всех сторон в муке, чтобы масса не липла к рукам. Альтернативный способ — сформировать из всей массы один длинный валик, порезать на 12 одинаковых кусочков и каждый обвалять в муке и расплющить.
Совет для идеальной формы: положите расплющенный сырник на хорошо посыпанную мукой поверхность, накройте стаканом и быстро покрутите — так боковины получаются ровными и аккуратными.
Разогрейте сковороду с несколькими столовыми ложками масла растительного и/или сливочного на среднем огне. Обжаривайте сырники партиями до глубокого золотистого цвета с обеих сторон, добавляя масло по мере необходимости, чтобы сыр не прилипал к сковороде.
Подавайте сырники теплыми — со сладкой сметаной, джемом или свежими ягодами.
Сырники можно подавать по-разному: с джемом, сахарной пудрой, свежими ягодами (малина, черника, клубника), сметаной или даже шоколадной пастой или сиропом. Автор рецепта отмечает: манная крупа придает сырникам более выраженный сырный вкус и плотную текстуру, тогда как пшеничная мука делает их более "оладьевыми" и менее сырными — стоит попробовать оба варианта и выбрать свой любимый.
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