Сырники — это пышные сырные оладьи, которые готовятся быстро и съедаются ещё быстрее, а секрет этого рецепта — хорошо отжатый сыр и манная крупа, которая придаёт текстуру.

Рецепт пышных панкейков на завтрак мы уже публиковали — а сырники готовятся по совершенно другому принципу, ведь основой здесь является сыр (творог), а не тесто на молоке.

Сырники — традиционное блюдо, популярное на завтрак или как легкий десерт. Они богаты белком благодаря сыру, готовятся быстро и съедаются еще быстрее. Этот рецепт интересен тем, что для текстуры здесь используют манную крупу — она придает сырникам более выраженный сырный вкус, а не привычную "оладьевую" структуру, как с мукой. Еще один важный момент — сыр перед приготовлением обязательно отжимают от сыворотки, именно это и есть секрет пышных сырников, которые держат форму и не расползаются на сковороде.

Ингредиенты для сырников

сыр кисломолочный (творог), хорошо отжатый от сыворотки — примерно 850 г

яйца крупные — 2 шт.

сахар гранулированный — примерно 50 г (1/4 стакана)

манная крупа или пшеничная мука — примерно 35-40 г (1/4 стакана); можно взять половину одного и половину другого, чтобы получить лучшее из двух вариантов

ванильный экстракт — 1 ч. л. (не обязательно, но придает приятный аромат)

дополнительно: мука для обваливания, масло растительное и/или сливочное для жарки

Как приготовить сырники: пошагово

Соедините сыр, яйца, сахар, манную крупу (или муку) и ванильный экстракт в одной миске. Перемешайте вилкой или миксером с насадкой-лопаткой до однородности. Масса получится довольно липкой — это нормально, так и должно быть.

Формирование: наберите порцию сырной массы большой ложкой (например, для мороженого) и выложите в тарелку с мукой. Скатайте в шарик, а затем расплющите в лепешку толщиной около 2 см, обваляйте со всех сторон в муке, чтобы масса не липла к рукам. Альтернативный способ — сформировать из всей массы один длинный валик, порезать на 12 одинаковых кусочков и каждый обвалять в муке и расплющить.

Совет для идеальной формы: положите расплющенный сырник на хорошо посыпанную мукой поверхность, накройте стаканом и быстро покрутите — так боковины получаются ровными и аккуратными.

Разогрейте сковороду с несколькими столовыми ложками масла растительного и/или сливочного на среднем огне. Обжаривайте сырники партиями до глубокого золотистого цвета с обеих сторон, добавляя масло по мере необходимости, чтобы сыр не прилипал к сковороде.

Подавайте сырники теплыми — со сладкой сметаной, джемом или свежими ягодами.

Сырники можно подавать по-разному: с джемом, сахарной пудрой, свежими ягодами (малина, черника, клубника), сметаной или даже шоколадной пастой или сиропом. Автор рецепта отмечает: манная крупа придает сырникам более выраженный сырный вкус и плотную текстуру, тогда как пшеничная мука делает их более "оладьевыми" и менее сырными — стоит попробовать оба варианта и выбрать свой любимый.

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