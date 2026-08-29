Военнослужащие, самовольно покинувшие часть до 12 июня 2026 года, могут на законных основаниях вернуться на службу до 20 сентября. В Киевском ТЦК и СП объяснили все нюансы процедуры.

Вопрос СЗЧ остается острым для украинских военных — в Киевском ТЦК и СП детально рассказали, как военнослужащие могут легально вернуться на службу до 20 сентября 2026 года и избежать уголовной ответственности.

Как сообщает Новини.LIVE, воспользоваться упрощенной процедурой могут военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Главное условие — факт самовольного оставления части должен быть зафиксирован не позднее 12 июня 2026 года включительно. Все случаи, произошедшие с 13 июня, под действие программы уже не подпадают.

Время на подачу рапорта ограничено — до 20 сентября 2026 года. Если военнослужащий не успеет, после этой даты самостоятельный выбор подразделения будет запрещен. Легализация будет происходить исключительно через судебные процессы с последующим зачислением в батальоны резерва без учета пожеланий военного.

Как подать рапорт и выбрать подразделение

Сменить подразделение можно только в рамках своей структуры: военнослужащие ВСУ переводятся только в ВСУ, нацгвардейцы — исключительно в Нацгвардию. Для подачи документов предусмотрено несколько способов.

Нацгвардейцы используют преимущественно приложение "Армия+". Для ГССТ доступно "Армия+" или прямое обращение в новую часть. У ВСУ есть три варианта: цифровое приложение, посещение 1-го или 2-го рекрутингового центра ВСУ или прямая связь с отделом рекрутинга желаемого подразделения. Подавать несколько рапортов одновременно запрещено — на рассмотрении может находиться только один.

В рапорте военнослужащий указывает свой гражданский и боевой опыт, образование, состояние здоровья и прилагает необходимые документы. Окончательное решение о должности принимает рекрутер с учетом навыков человека и реальных потребностей подразделения.

Сроки рассмотрения и как добраться до части

Каждая структура имеет свои сроки проверки. Документы военнослужащих ВСУ и ГССТ рассматриваются до 7 дней, в течение которых рекрутер может позвонить для уточнения деталей. В Нацгвардии процедура проходит быстрее — до 96 часов, после чего командующий НГУ подписывает соответствующий приказ.

После согласования рапорта военному дают время на переезд. Для ВСУ и ГССТ это 5 суток, нацгвардейцы должны прибыть на место через 48 часов после получения уведомления в "Армия+" о подписании приказа.

Чтобы избежать проблем с полицией, ТЦК или Военной службой правопорядка во время передвижения, в приложении в разделе "Армия ID" появится белая полоса "В пути". Ее вместе с реквизитами согласованного рапорта нужно показывать патрулям в качестве доказательства добровольного возвращения. Если оформление проходило через рекрутинговый центр, подтверждением будет служить бумажное предписание.

Что с выплатами после возвращения из СЗЧ

Возвращение на службу не означает автоматического закрытия уголовного производства. Этот вопрос рассматривается отдельно в соответствии с процедурой, предусмотренной частью 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем добровольный шаг навстречу является главным условием для легального решения проблемы со следствием.

В новом подразделении военнослужащий сразу в день прибытия получает продовольственное обеспечение. В течение 7 дней человека зачисляют в списки личного состава, после чего возвращают вещевое, денежное и все другие виды обеспечения. Дополнительной гарантией является то, что в течение следующих 6 месяцев командование не сможет перевести военного в другую часть без его личного письменного согласия.

Как подать рапорт через "Армия+"

Для подачи рапорта через приложение "Армия+" необходимо авторизоваться, перейти в соответствующий раздел, заполнить форму с указанием гражданского и боевого опыта, образования, состояния здоровья и желаемого подразделения. К рапорту прилагаются необходимые документы. После отправки рассмотрение длится до 7 дней для ВСУ и ГССТ, до 96 часов — для Нацгвардии.