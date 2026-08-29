Электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+" может быть сформирован без фотографии — в Министерстве обороны объяснили, могут ли из-за этого возникнуть проблемы с ТЦК при проверке.

Правила воинского учета в Украине допускают отсутствие фото в электронном документе — в приложении «Резерв+» сформированный электронный военно-учетный документ (е-ВОД) может не содержать изображения лица владельца, и сам по себе этот факт не делает документ недействительным.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что законодательство позволяет формировать электронный военно-учетный документ без фотографии, если соответствующего цифрового изображения еще нет в государственных реестрах. Порядок создания и выдачи документа определен постановлением Кабинета Министров Украины №559 от 16 мая 2024 года.

Возникнут ли проблемы при проверке документа

Согласно подпункту 19 пункта 8 этого постановления, цифровое изображение лица вносится в военно-учетный документ только при условии наличия такого изображения в соответствующих реестрах. То есть если фотографии в системе нет, она не обязательно должна появляться в сформированном е-ВОД.

Пользователь может скачать или распечатать документ в формате PDF, где поле с фотографией остается пустым. При этом повторное открытие приложения, его обновление или актуализация данных не гарантируют появления изображения.

Отсутствие фото не влияет на юридическую силу электронного военно-учетного документа. Поэтому представители ТЦК, работодатели или другие уполномоченные лица не могут считать документ недействительным только из-за пустого поля с изображением.

Что делать, если фото отсутствует

Главное, чтобы е-ВОД был надлежащим образом сформирован в «Резерв+» и содержал все предусмотренные законодательством сведения. Пустое поле вместо фотографии не означает, что гражданину нужно срочно обращаться в ТЦК только для того, чтобы добавить изображение.

В то же время, если в военно-учетных данных возникли другие расхождения, ситуацию стоит выяснять отдельно, ведь отсутствие фото и ошибки в учетных сведениях — это разные вопросы.

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