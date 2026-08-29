В сентябре 2026 года отдельные категории украинцев получат гарантированную государством минимальную пенсию на уровне 6200 гривен — это значительно больше стандартного прожиточного минимума. В Пенсионном фонде рассказали, кто именно имеет право на повышенные суммы.

Пенсионные выплаты в Украине в сентябре предусматривают особые гарантии для граждан со статусом участника боевых действий (УБД) — именно им государство обеспечивает минимальную пенсию на уровне 6197 гривен. Эта сумма почти в 2,4 раза превышает стандартный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, который в 2026 году составляет 2595 гривен.

Как сообщают Новини.LIVE, соответствующее право закреплено нормами статьи 115 закона №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Именно этот документ гарантирует участникам боевых действий повышенный уровень пенсионного обеспечения.

Из чего состоит пенсия УБД

Ежемесячные выплаты для участников боевых действий формируются из трех составляющих. Первая — доплата в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на текущий год. В 2026 году эта надбавка составляет 648 гривен — сумма выросла, поскольку прожиточный минимум повысили до 2595 гривен.

Вторая составляющая — целевая денежная помощь на проживание, предусмотренная для этой категории граждан. Третья — государственная адресная помощь к пенсии, которая назначается, если общий размер выплат вместе с доплатами, повышениями и индексацией не достигает минимального гарантированного уровня.

В итоге минимальный гарантированный уровень пенсии для участников боевых действий в 2026 году составляет 6197 гривен. Все соответствующие суммы рассчитываются и назначаются автоматически при оформлении пенсии по возрасту.

Досрочный выход на пенсию для УБД

Статус участника боевых действий дает не только повышенную пенсию, но и право на досрочный выход на заслуженный отдых. Мужчины-УБД могут оформить пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа. Женщины с таким статусом — с 50 лет, если имеют не менее 20 лет стажа.

Размер пенсии в каждом случае будет индивидуальным — он зависит от общего стажа и суммы денежного обеспечения. Если участник боевых действий возвращается на военную службу, выплата пенсии не прекращается, а после увольнения ее пересчитают с учетом дополнительного срока службы.

Какие документы нужны для оформления

Для оформления пенсии участнику боевых действий необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины. При себе нужно иметь полный пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

удостоверение участника боевых действий (УБД);

военный билет или документ о прохождении службы;

справку об участии в мероприятиях по обеспечению обороны страны;

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие стаж;

справку о размере денежного довольствия.

Подать заявление можно лично в отделении ПФУ или через уполномоченного представителя. Рассмотрение документов и назначение пенсии происходит в течение 10 дней с момента подачи полного пакета.

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