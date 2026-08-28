Повышение тарифов на воду в Киевской области станет ощутимым для жителей Бориспольской общины уже с 1 сентября 2026 года: городской совет отменяет компенсацию разницы, поэтому платить придется по экономически обоснованному тарифу.

Дефицит продуктов в Киевской области беспокоит покупателей, однако уже с 1 сентября 2026 года жители Бориспольской общины почувствуют изменения и в платежках за воду — компенсацию разницы в тарифах для населения отменяют.

Об этом говорится в решении исполнительного комитета Бориспольского городского совета от 17 августа 2026 года, сообщает газета «Вести». Документ вносит изменения в предыдущее решение, которым коммунальному предприятию «Бориспольводоканал» были установлены экономически обоснованные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение.

До сих пор население Бориспольской общины платило по льготной ставке — 65,28 грн за кубометр. Экономически обоснованный тариф составляет 74,94 грн/м³ с НДС. Разницу, около 10 гривен на каждом кубометре, предприятию компенсировали из городского бюджета.

С 1 сентября компенсация прекращается, поэтому для населения будет действовать тариф 74,94 грн/м³. В частности, услуга централизованного водоснабжения будет стоить 46,80 грн/м³, а централизованного водоотведения — 28,14 грн/м³.

Решение прокомментировал секретарь Бориспольского городского совета Владислав Байчас. «В городском бюджете не хватает средств, поэтому из бюджета изымается такая статья расходов, как компенсация разницы в тарифах», — объяснил он.

Чиновник подчеркнул, что тариф не повышается, а отменяется лишь компенсация разницы в тарифах для населения. По его словам, нынешний тариф в Борисполе — один из самых низких в Киевской области, а качество воды очень высокое.

Что изменится для жителей с 1 сентября

Разница между льготным и экономически обоснованным тарифом составляет около 10 гривен на каждом кубометре — именно эту сумму до сих пор покрывал городской бюджет. Теперь ее будут платить сами потребители, поэтому повышение тарифов на воду в Киевской области напрямую отразится на платежках жителей Бориспольской общины.

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