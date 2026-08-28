Пенсионный фонд Украины объяснил новый механизм выплаты пенсии, назначенной или пересчитанной по решению суда: деньги теперь будут распределять пропорционально сумме долга каждого пенсионера.

Выплата пенсии в Украине по решению суда теперь происходит по новому механизму: Пенсионный фонд объяснил, как будут погашать задолженность перед теми, кто отстоял свои права в суде.

Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины по выполнению судебных решений. Новый порядок финансирования предусмотрен Законом «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» и правительственным постановлением № 1046. Он касается пенсий, назначенных или измененных по решениям судов.

Речь идет о двух видах расходов. Первый — текущие выплаты пенсий, пересчитанных во исполнение судебных актов. Второй — погашение накопленного долга по так называемым ретроспективным решениям, то есть за период, предшествовавший вступлению судебного решения в законную силу.

Расчет будут производить на основе электронных пенсионных дел. По состоянию на 1 число каждого месяца формируется единый перечень лиц с начисленными по решениям судов суммами, а средства распределяются пропорционально размеру долга. То есть человек с большей задолженностью будет получать большую ежемесячную выплату. Например, если одному пенсионеру должны 100 000 гривен, а другому — 10 000, первый получит 90% распределяемой суммы, а второй — 10%.

Выплаты осуществляются строго в пределах бюджетных ассигнований по помесячной росписи ПФУ и не могут превышать фактический долг. В то же время государство зафиксировало социальную гарантию: если решение суда касалось первичного назначения пенсии, ежемесячная выплата после пропорционального распределения не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Что это значит для пенсионеров

Новый порядок позволяет упорядочить расходы Пенсионного фонда и обеспечить планомерное погашение задолженностей по судебным решениям. Благодаря автоматизированному формированию списков и пропорциональному распределению средств все, кто отстоял право на пенсию в судебном порядке, будут получать деньги по единым правилам. Объем конкретной выплаты зависит от суммы ассигнований, заложенных в помесячной росписи бюджета ПФУ.

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