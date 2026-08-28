Шарлотка с яблоками готовится всего из четырех ингредиентов, а получается мягкой, сочной и с хрустящей сахарной корочкой сверху.

Рецепт яблочного пирога с корицей мы уже публиковали — а шарлотка с яблоками готовится еще проще и требует всего четырех ингредиентов, которые всегда есть дома.

Шарлотка с яблоками — это классический бисквитный пирог, который готовят и в Украине, и в России. Секрет этого рецепта в том, что тесто делается буквально из трех составляющих — яйца, сахар и мука, а сверху образуется тонкая хрустящая сахарная корочка, которая контрастирует с мягкостью бисквита и сочностью яблок. Эта версия шарлотки с яблоками готовится слоями: тесто чередуется с яблочными дольками, поэтому фрукты равномерно распределяются по всему пирогу и не оседают на дно.

Ингредиенты для шарлотки с яблоками

яйца крупные — 6 шт (комнатной температуры)

сахар белый гранулированный — 1 стакан (примерно 200 г)

мука пшеничная — 1 стакан (примерно 120 г)

яблоки твердые кислые (Гренни Смит, Джонаголд, Хани Крисп или Гала) — 3 средних или крупных штуки

мука для яблок — 2 столовые ложки (примерно 16 г)

сахар для присыпки сверху — 3 столовые ложки (по желанию)

миндальные лепестки — примерно 50 г (по желанию, для присыпки)

Как приготовить шарлотку с яблоками: пошагово

Разогрейте духовку до 175°C, разместив решетку посередине. Круглую форму диаметром 23 см застелите пергаментом или смажьте маслом и присыпьте мукой, стряхнув излишки.

В большую миску вбейте 6 яиц и взбивайте на высокой скорости несколько минут. Постепенно, продолжая взбивать, добавьте 1 стакан сахара. Взбивайте, пока масса не станет светлой, пышной, а лента теста, стекающая с венчика, не исчезает на протяжении 2-3 секунд.

Тем временем очистите яблоки от кожуры, удалите серединку и нарежьте дольками толщиной примерно 6 мм. Посыпьте яблочные дольки 2 столовыми ложками муки и перемешайте, чтобы они равномерно покрылись. Это помогает фруктам не оседать на дно во время выпекания.

Когда яйца хорошо взбиты, просейте 1 стакан муки в три этапа прямо во взбитую массу, осторожно вымешивая лопаткой после каждого добавления, чтобы не потерять пышность теста.

Выложите тесто и яблочные дольки в подготовленную форму тремя слоями, чередуя бисквитное тесто и яблоки, и завершите слоем яблок. Сверху присыпьте 2-3 столовыми ложками сахара, а по желанию — миндальными лепестками.

Поставьте форму на больший противень, чтобы собрать возможные подтеки, и выпекайте шарлотку с яблоками примерно 60 минут, или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет сухой. Достаньте из духовки и дайте остыть 5 минут, затем проведите тонким ножом по краю формы и осторожно переверните пирог на решетку для охлаждения. Снимите пергамент и дайте шарлотке полностью остыть перед нарезкой.

Шарлотку с яблоками лучше всего есть в день приготовления — храните ее на столе под крышкой для тортов. Если любите больше фруктов, уменьшите количество теста на треть и возьмите 5 яблок вместо трех — получится более плотная и сочная версия, полностью наполненная яблоками.

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