Укрзализныця предупредила, что по состоянию на утро 28 августа десятки поездов движутся с задержками из-за влияния боевых действий — больше всего отстают от графика рейсы из Сум и Кременчуга.

Задержки поездов Укрзализныци из-за боевых действий продолжаются — по состоянию на утро 28 августа десятки рейсов дальнего следования отстают от графика, а время отправления и прибытия остается ориентировочным.

Самая сложная ситуация сложилась на рейсах из Сум и Кременчуга, сообщает УНИАН. Поезд №775/776 Сумы – Киев задерживается на 15 часов. Еще три рейса — №69/70 Кременчуг – Перемышль, №131/132 Кременчуг – Мукачево и №129/130 Полтава – Мукачево — отстают от расписания на 12 часов.

Более чем на 10 часов задерживаются два поезда: №143/144 Сумы – Рахов (10 часов 16 минут) и №103/104 Орелька – Львов (ровно 10 часов). В диапазоне 7–9 часов находятся еще около десятка рейсов, в частности №43/44 Днепр – Ивано-Франковск (9 часов 33 минуты), №13/14 Киев – Солотвино (9 часов 28 минут), №7/8 Харьков – Одесса (8 часов 34 минуты) и №45/46 Харьков – Ужгород (8 часов 33 минуты).

На 4–6 часов отстают от графика рейсы между Киевом и Ужгородом, Черкассами и Чопом/Ясиней, Киевом и Перемышлем, Киевом и Трускавцем, а также международный поезд Киев – Бухарест. Задержки менее чем на два часа фиксируются еще на десятках рейсов.

Причиной большинства задержек Укрзализныця называет влияние боевых действий. В компании отметили, что отставание от графика постепенно сокращается, однако последствия затяжных тревог и вражеских обстрелов будут ощущаться еще как минимум в течение суток.

«Ни один поезд дальнего следования не отменен. В то же время на нескольких рейсах "последнюю милю" пассажиров будем довозить с пересадкой. Это необходимо, чтобы быстрее оборачивать вагоны и локомотивы и постепенно возвращать движение к графику», — говорится в сообщении перевозчика.

Что делать пассажирам

Пассажирам советуют проверять актуальное время отправления и прибытия своего рейса непосредственно перед поездкой — расписание может меняться. На рейсах, где задержка превышает 5 часов, Укрзализныця вместе с партнерами World Central Kitchen организовала «Железные перекусы», чтобы пассажиры, которые задерживаются в дороге, могли поесть.

Также ряд поездов будет отправляться со значительными задержками из Перемышля, Днепра, Харькова, Киева и Львова. Прогнозируемое время отправления и прибытия ориентировочное и может меняться, предупреждает перевозчик.

Ранее Politeka сообщала, изменение графика поездов в Днепре: Укрзализныця предупредила, какие рейсы задерживаются на 7 часов.

Также Politeka сообщала, изменение графика поездов в Одесской области: Укрзализныця сделала предупреждение о задержке.