Укрзалізниця попередила, що станом на ранок 28 серпня десятки потягів рухаються із затримками через вплив бойових дій — найбільше відстають від графіка рейси із Сум та Кременчука.

Затримки поїздів Укрзалізниці через бойові дії тривають — станом на ранок 28 серпня десятки рейсів далекого сполучення відстають від графіка, а час відправлення та прибуття лишається орієнтовним.

Найважча ситуація склалася на рейсах із Сум та Кременчука, повідомляє УНІАН. Поїзд №775/776 Суми – Київ затримується на 15 годин. Ще три рейси — №69/70 Кременчук – Перемишль, №131/132 Кременчук – Мукачево та №129/130 Полтава – Мукачево — відстають від розкладу на 12 годин.

Більш ніж на 10 годин затримуються два потяги: №143/144 Суми – Рахів (10 годин 16 хвилин) та №103/104 Орілька – Львів (рівно 10 годин). У діапазоні 7–9 годин перебувають ще близько десятка рейсів, зокрема №43/44 Дніпро – Івано-Франківськ (9 годин 33 хвилини), №13/14 Київ – Солотвино (9 годин 28 хвилин), №7/8 Харків – Одеса (8 годин 34 хвилини) та №45/46 Харків – Ужгород (8 годин 33 хвилини).

На 4–6 годин відстають від графіка рейси між Києвом і Ужгородом, Черкасами та Чопом/Ясінею, Києвом і Перемишлем, Києвом і Трускавцем, а також міжнародний поїзд Київ – Бухарест. Затримки менш ніж на дві години фіксуються ще на десятках рейсів.

Причиною більшості затримок Укрзалізниця називає вплив бойових дій. У компанії зазначили, що відставання від графіка поступово скорочується, проте наслідки затяжних тривог та ворожих обстрілів відчуватимуться ще щонайменше протягом доби.

«Жоден поїзд далекого сполучення не скасовано. Водночас на кількох рейсах "останню милю" пасажирів довозитимемо з пересадкою. Це необхідно, щоб швидше обертати вагони та локомотиви й поступово повертати рух до графіка», — ідеться в повідомленні перевізника.

Що робити пасажирам

Пасажирам радять перевіряти актуальний час відправлення та прибуття свого рейсу безпосередньо перед поїздкою — розклад може змінюватися. На рейсах, де затримка перевищує 5 годин, Укрзалізниця разом із партнерами World Central Kitchen організувала «Залізні перекуси», щоб пасажири, які затримуються в дорозі, могли поїсти.

Також низка поїздів вирушатиме із суттєвими затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. Прогнозований час відправлення та прибуття орієнтовний і може змінюватись, попереджає перевізник.

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