Овочеве рагу за цим рецептом готують із марокканськими спеціями, апельсином та горіхами — це робить страву несподівано ароматною і ситною завдяки нуту й сочевиці.

Рецепт борщу ми вже публікували — а овочеве рагу готується зовсім інакше і не потребує варіння бульйону.

Овочеве рагу — це універсальна страва, яку можна готувати з будь-якими сезонними овочами, а цей варіант надихнений марокканською кухнею: тут поєднуються солодкий апельсиновий сік, теплі спеції та хрусткі горіхи. Головна перевага рецепту — він повністю вегетаріанський, готується в одній каструлі і не потребує духовки, а завдяки нуту та сочевиці рагу вийде дуже ситним навіть без м'яса.

Інгредієнти для овочевого рагу

1 ст. л. рафінованої олії (можна ріпакову або оливкову)

1 середня цибулина, очищена й тонко нарізана

2 тонких порея, обрізаних і нарізаних товстими шматочками

2 великих зубчики часнику, очищених і тонко нарізаних

2 ч. л. меленого коріандру

2 ч. л. меленого кумину

½ ч. л. сушених пластівців чилі

¼ ч. л. меленої кориці

400 г консервованих подрібнених томатів

1 червоний перець, без насіння, нарізаний шматочками

1 жовтий перець, без насіння, нарізаний шматочками

400 г консервованого нуту, промитого і зціженого

100 г сухої червоної сочевиці

375 г солодкої картоплі (батату), очищеної та нарізаної шматочками

сік 1 великого апельсина плюс цедра, тонко зрізана овочечисткою

50 г змішаних горіхів (бразильський, лісовий, пекан, волоський), обсмажених і подрібнених

½ невеликого пучка коріандру, подрібненого, для подачі

натуральний йогурт для подачі (за бажанням)

Як приготувати овочеве рагу: покроково

Розігрійте олію у великій каструлі або сковороді з високими бортами й обсмажуйте цибулю та порей 10-15 хвилин, час від часу перемішуючи, доки овочі не стануть м'якими. Додайте часник і готуйте ще 2 хвилини.

Всипте мелений коріандр, кумин, чилі та корицю. Готуйте 2 хвилини, помішуючи. Приправте великою кількістю чорного перцю. Додайте подрібнені томати, перець, нут, сочевицю, батат, апельсинову цедру й сік, половину горіхів та 400 мл води. Доведіть до кипіння й варіть 15 хвилин, за потреби доливаючи трохи води, якщо рагу здається занадто густим, доки картопля не стане м'якою, але не почне розварюватися.

Зніміть каструлю з вогню і розкладіть рагу по тарілках. Посипте коріандром та рештою горіхів, за бажанням додайте ложку йогурту.

Овочеве рагу добре зберігається в холодильнику кілька днів і навіть краще смакує на другий день, коли спеції встигають розкритися. Страву можна заморожувати порційно, а подавати найкраще з теплими коржами чи хлібом, щоб було чим зібрати соус з тарілки.

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