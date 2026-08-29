Борщ — це найвідоміша страва української кухні. Цей родинний рецепт шеф-кухарки та фуд-блогерки Наташі Кравчук готується без капусти, зате з насиченим курячим бульйоном та квасолею, що робить смак глибшим і насиченішим.

рецепт борщу без капусти ми вже публікували — Борщ — це, мабуть, найвпізнаваніша страва української кухні: насичений буряковий суп глибокого рубінового кольору, який зігріває в будь-яку погоду. Цей рецепт — родинна версія відомої українсько-американської шеф-кухарки, фуд-блогерки та авторки кулінарного бестселера New York Times Наташі Кравчук (Natasha Kravchuk), яку вона багато років готує без капусти, зате з насиченим курячим бульйоном і квасолею. Завдяки цьому борщ виходить не менш смачним і ситним, а готується простіше, бо всі овочі можна підготувати заздалегідь.

Інгредієнти для борщу

Буряк середнього розміру — 3 шт. (очищений і натертий)

Олія оливкова — 4 ст. л. (60 мл), розділити на частини

Курячий бульйон — приблизно 1,9 л (8 склянок)

Вода — приблизно 480 мл (2 склянки)

Картопля середня (сорт юкон) — 3 шт., очищена і нарізана невеликими шматочками

Морква — 2 шт., очищена і тонко нарізана

Селера (стебла) — 2 шт., дрібно нарізані

Червоний солодкий перець — 1 маленький, дрібно нарізаний (за бажанням)

Цибуля середня — 1 шт., дрібно нарізана

Кетчуп — 4 ст. л. (60 мл) або томатний соус — 3 ст. л.

Біла квасоля консервована — 1 банка (приблизно 400 г) разом із рідиною

Лавровий лист — 2 шт.

Білий винний оцет — 2-3 ст. л. (30-45 мл), за смаком

Сіль морська — 1 ч. л. (5 г), за смаком

Чорний перець мелений — 1/4 ч. л.

Часник — 1 великий зубчик, пресований

Кріп свіжий подрібнений — 3 ст. л.

Якщо любите борщ із капустою, додайте 1/4-1/2 маленької головки капусти, тонко нашаткованої, коли картопля буде наполовину готова.

Як приготувати борщ: покроково

Очистіть, натріть і наріжте всі овочі. Нарізану картоплю тримайте у мисці з холодною водою, щоб вона не темніла, доки не знадобиться — потім злийте воду.

Розігрійте велику каструлю (обсягом щонайменше 5 літрів) на середньому/сильному вогні та додайте 2 ст. л. олії. Покладіть натертий буряк і обсмажуйте близько 10 хвилин, періодично перемішуючи, доки буряк не стане м'якшим.

Додайте бульйон і воду до каструлі з буряком. Покладіть нарізану картоплю та моркву, варіть 10-15 хвилин, доки овочі не стануть м'якими (легко проколюються вилкою).

Поки картопля вариться, розігрійте велику сковороду на середньому/сильному вогні, додайте 2 ст. л. олії. Покладіть нарізану цибулю, селеру і перець. Обсмажуйте, періодично перемішуючи, доки овочі не стануть м'якими і трохи золотистими (7-8 хвилин).

Додайте кетчуп до сковороди, обсмажуйте ще 30 секунд, а потім перекладіть цю засмажку до каструлі з борщем, продовжуючи варити разом із картоплею.

Коли картопля й морква досягнуть потрібної м'якості, додайте в борщ квасолю разом із рідиною з банки, лавровий лист, винний оцет, сіль, чорний перець, пресований часник і подрібнений кріп. Поваріть ще 2-3 хвилини і за потреби додайте більше солі чи оцту до смаку.

Подавайте борщ гарячим з ложкою сметани або майонезу — кожен обирає свій улюблений варіант заправки. Борщ добре зберігається в холодильнику кілька днів, а на другий день його смак стає ще насиченішим, тож не бійтеся готувати страву заздалегідь про запас.

Як повідомляє Наташа Кравчук на своєму сайті Natasha's Kitchen, цей рецепт — її родинна версія класичного борщу, який вона роками готує для своєї сім'ї.

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