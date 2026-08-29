Борщ — самое известное блюдо украинской кухни. Этот семейный рецепт шеф-повара и фуд-блогера Наташи Кравчук готовится без капусты, зато с наваристым куриным бульоном и фасолью, что делает вкус более глубоким и насыщенным.

рецепт борща без капусты мы уже публиковали — Борщ — это, пожалуй, самое узнаваемое блюдо украинской кухни: наваристый свекольный суп глубокого рубинового цвета, который согревает в любую погоду. Этот рецепт — семейная версия известной украинско-американской шеф-повара, фуд-блогера и автора кулинарного бестселлера New York Times Наташи Кравчук (Natasha Kravchuk), которую она много лет готовит без капусты, зато с наваристым куриным бульоном и фасолью. Благодаря этому борщ получается не менее вкусным и сытным, а готовится проще, потому что все овощи можно подготовить заранее.

Ингредиенты для борща

Свекла среднего размера — 3 шт. (очищенная и натертая)

Оливковое масло — 4 ст. л. (60 мл), разделить на части

Куриный бульон — примерно 1,9 л (8 стаканов)

Вода — примерно 480 мл (2 стакана)

Картофель средний (сорт юкон) — 3 шт., очищенный и нарезанный небольшими кусочками

Морковь — 2 шт., очищенная и тонко нарезанная

Сельдерей (стебли) — 2 шт., мелко нарезанные

Красный сладкий перец — 1 маленький, мелко нарезанный (по желанию)

Лук средний — 1 шт., мелко нарезанный

Кетчуп — 4 ст. л. (60 мл) или томатный соус — 3 ст. л.

Белая фасоль консервированная — 1 банка (примерно 400 г) вместе с жидкостью

Лавровый лист — 2 шт.

Белый винный уксус — 2-3 ст. л. (30-45 мл), по вкусу

Соль морская — 1 ч. л. (5 г), по вкусу

Черный перец молотый — 1/4 ч. л.

Чеснок — 1 крупный зубчик, прессованный

Укроп свежий измельченный — 3 ст. л.

Если любите борщ с капустой, добавьте 1/4-1/2 маленькой головки капусты, тонко нашинкованной, когда картофель будет наполовину готов.

Как приготовить борщ: шаг за шагом

Очистите, натрите и нарежьте все овощи. Нарезанный картофель держите в миске с холодной водой, чтобы он не темнел, пока не понадобится — затем слейте воду.

Разогрейте большую кастрюлю (объемом не менее 5 литров) на среднем/сильном огне и добавьте 2 ст. л. масла. Положите натертую свеклу и обжаривайте около 10 минут, периодически перемешивая, до мягкости.

Добавьте бульон и воду в кастрюлю со свеклой. Положите нарезанный картофель и морковь, варите 10-15 минут, до мягкости овощей (легко прокалываются вилкой).

Пока картофель варится, разогрейте большую сковороду на среднем/сильном огне, добавьте 2 ст. л. масла. Положите нарезанный лук, сельдерей и перец. Обжаривайте, периодически перемешивая, до мягкости и легкой золотистости (7-8 минут).

Добавьте кетчуп на сковороду, обжаривайте еще 30 секунд, затем переложите эту заправку в кастрюлю с борщом, продолжая варить вместе с картофелем.

Когда картофель и морковь достигнут нужной мягкости, добавьте в борщ фасоль вместе с жидкостью из банки, лавровый лист, винный уксус, соль, черный перец, прессованный чеснок и измельченный укроп. Поварите еще 2-3 минуты и при необходимости добавьте больше соли или уксуса по вкусу.

Подавайте борщ горячим с ложкой сметаны или майонеза — каждый выбирает свой любимый вариант заправки. Борщ хорошо хранится в холодильнике несколько дней, а на второй день его вкус становится еще насыщеннее, так что не бойтесь готовить блюдо заранее с запасом.

Как сообщает Наташа Кравчук на своем сайте Natasha's Kitchen, этот рецепт — ее семейная версия классического борща, который она годами готовит для своей семьи.

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