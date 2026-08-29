рецепт борща без капусты мы уже публиковали — Борщ — это, пожалуй, самое узнаваемое блюдо украинской кухни: наваристый свекольный суп глубокого рубинового цвета, который согревает в любую погоду. Этот рецепт — семейная версия известной украинско-американской шеф-повара, фуд-блогера и автора кулинарного бестселлера New York Times Наташи Кравчук (Natasha Kravchuk), которую она много лет готовит без капусты, зато с наваристым куриным бульоном и фасолью. Благодаря этому борщ получается не менее вкусным и сытным, а готовится проще, потому что все овощи можно подготовить заранее.
Ингредиенты для борща
- Свекла среднего размера — 3 шт. (очищенная и натертая)
- Оливковое масло — 4 ст. л. (60 мл), разделить на части
- Куриный бульон — примерно 1,9 л (8 стаканов)
- Вода — примерно 480 мл (2 стакана)
- Картофель средний (сорт юкон) — 3 шт., очищенный и нарезанный небольшими кусочками
- Морковь — 2 шт., очищенная и тонко нарезанная
- Сельдерей (стебли) — 2 шт., мелко нарезанные
- Красный сладкий перец — 1 маленький, мелко нарезанный (по желанию)
- Лук средний — 1 шт., мелко нарезанный
- Кетчуп — 4 ст. л. (60 мл) или томатный соус — 3 ст. л.
- Белая фасоль консервированная — 1 банка (примерно 400 г) вместе с жидкостью
- Лавровый лист — 2 шт.
- Белый винный уксус — 2-3 ст. л. (30-45 мл), по вкусу
- Соль морская — 1 ч. л. (5 г), по вкусу
- Черный перец молотый — 1/4 ч. л.
- Чеснок — 1 крупный зубчик, прессованный
- Укроп свежий измельченный — 3 ст. л.
Если любите борщ с капустой, добавьте 1/4-1/2 маленькой головки капусты, тонко нашинкованной, когда картофель будет наполовину готов.
Как приготовить борщ: шаг за шагом
Очистите, натрите и нарежьте все овощи. Нарезанный картофель держите в миске с холодной водой, чтобы он не темнел, пока не понадобится — затем слейте воду.
Разогрейте большую кастрюлю (объемом не менее 5 литров) на среднем/сильном огне и добавьте 2 ст. л. масла. Положите натертую свеклу и обжаривайте около 10 минут, периодически перемешивая, до мягкости.
Добавьте бульон и воду в кастрюлю со свеклой. Положите нарезанный картофель и морковь, варите 10-15 минут, до мягкости овощей (легко прокалываются вилкой).
Пока картофель варится, разогрейте большую сковороду на среднем/сильном огне, добавьте 2 ст. л. масла. Положите нарезанный лук, сельдерей и перец. Обжаривайте, периодически перемешивая, до мягкости и легкой золотистости (7-8 минут).
Добавьте кетчуп на сковороду, обжаривайте еще 30 секунд, затем переложите эту заправку в кастрюлю с борщом, продолжая варить вместе с картофелем.
Когда картофель и морковь достигнут нужной мягкости, добавьте в борщ фасоль вместе с жидкостью из банки, лавровый лист, винный уксус, соль, черный перец, прессованный чеснок и измельченный укроп. Поварите еще 2-3 минуты и при необходимости добавьте больше соли или уксуса по вкусу.
Подавайте борщ горячим с ложкой сметаны или майонеза — каждый выбирает свой любимый вариант заправки. Борщ хорошо хранится в холодильнике несколько дней, а на второй день его вкус становится еще насыщеннее, так что не бойтесь готовить блюдо заранее с запасом.
Как сообщает Наташа Кравчук на своем сайте Natasha's Kitchen, этот рецепт — ее семейная версия классического борща, который она годами готовит для своей семьи.
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