Представители ТЦК во время проверки военно-учетных документов на блокпостах и улицах обязаны руководствоваться едиными правилами. Рассказываем, какие именно документы подтверждают отсрочку и как действовать, если у вас возникли сомнения или конфликт с военными.

Проверка военно-учетных документов на блокпостах и улицах давно стала будничной частью жизни мужчин призывного возраста. Однако немало военнообязанных, имеющих законное право на отсрочку, до сих пор не знают, что именно показывать работникам ТЦК, чтобы их не задержали. Вместе с правоведами разбираем, какие документы подтверждают отсрочку от мобилизации и как вести себя, когда у вас возникают сомнения относительно действий работников центра комплектования.

Как пояснили представители Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в интервью «Суспільному», процедура проверки документов на сегодня не имеет никаких временных или пространственных ограничений. Оповещение военнообязанных происходит круглосуточно, поэтому работники ТЦК могут работать как на стационарных блокпостах, так и в произвольных местах — в транспорте, у магазинов или на предприятиях.

Мужчины в возрасте от 17 до 60 лет обязаны постоянно иметь при себе военно-учетный документ. И главное правило здесь простое: законодательство не отдает предпочтения какому-либо конкретному формату. Показать можно либо классический бумажный бланк, либо цифровой документ с QR-кодом, сгенерированный в приложении «Резерв+».

Если у человека есть электронный кабинет и он зарегистрирован в «Резерв+», то может сгенерировать электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Такого кода вполне достаточно для предъявления на улице или у автомобиля, — подчеркивают в центре комплектования.

Какой документ подтверждает отсрочку

Отдельного внимания заслуживает ситуация с теми, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Самая большая ошибка — полагаться на устные объяснения или «запись в телефоне». Работник ТЦК на блокпосту не обязан верить на слово, поэтому при себе следует иметь физическое или электронное подтверждение статуса.

То же самое касается и забронированных работников критически важных предприятий. Как рассказали адвокаты на юридическом портале uristy.ua, наличие законного бронирования само по себе не снимает человека с военного учета, а значит — не освобождает от явки по повестке для сверки данных. Однако человек с действующей отсрочкой не подлежит мобилизации, и это право нужно уметь защитить документально.

Для подтверждения отсрочки в зависимости от ее основания могут понадобиться: военно-учетный документ с отметкой об отсрочке, справка о критичности предприятия для забронированных, а также документы, подтверждающие семейные обстоятельства — свидетельство о рождении ребенка, справка об инвалидности члена семьи или удостоверение опекуна.

Что делать, если возникли сомнения

Если работник ТЦК пытается вручить забронированному человеку направление на военно-врачебную комиссию вопреки действующей отсрочке, юристы советуют не подписывать подозрительные документы и фиксировать обстоятельства. Согласно разъяснению адвоката Владислава Дерия, такая попытка является основанием обратиться в полицию или Государственное бюро расследований.

Базовый алгоритм действий в случае сомнений прост: сохраняйте спокойствие, предъявите имеющиеся документы, попросите предъявить служебное удостоверение, а в случае конфликта — вызовите полицию на место. Военные обязаны действовать в пределах предоставленных им полномочий, которые не предусматривают самовольного задержания или физического воздействия без соответствующего процессуального оформления.

Ранее Politeka сообщала, имеет ли ТЦК право призвать мужчину в день прохождения ВЛК.