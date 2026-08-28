Шакшука — это яйца, приготовленные в остром томатном соусе, а этот вариант делает блюдо еще более сытным благодаря баклажанам, цукини и болгарскому перцу. Рецепт готовится в одной сковороде и не требует духовки.

Рецепт овощного рагу без духовки мы уже публиковали — а шакшука готовится так же просто, но с яйцами, запеченными прямо в соусе.

Шакшука — это блюдо израильской кухни, которое давно стало популярным во всем мире как идеальный вариант сытного завтрака или даже обеда. Классическая шакшука — это яйца, которые готовятся в остром томатном соусе с перцем, но этот рецепт добавляет баклажаны и цукини, превращая блюдо в полноценную овощную симфонию. Такой вариант получится особенно сытным и в то же время легким, а готовится всего в одной сковороде.

Ингредиенты для шакшуки

оливковое масло — 4 столовые ложки;

цукини среднего размера — 1 шт. (нарезать кубиками примерно по 1 см, получится около 350 мл);

баклажан — половина крупного плода (нарезать кубиками примерно по 1 см, получится около 950 мл);

лук желтый средний — 1 шт., мелко нарезанный;

болгарский перец (любого цвета) — половина, без семян, нарезанный кубиками;

томаты консервированные нарезанные — 1 банка (примерно 400 г);

томатный соус — примерно 225 мл;

куриный бульон (или овощной для вегетарианского варианта) — примерно 120 мл;

чеснок — 2 крупных зубчика, измельченных или пропущенных через чесночный пресс;

острый соус (типа табаско) — 2 чайные ложки;

соль морская — 1 чайная ложка;

черный перец свежемолотый — половина чайной ложки, разделенная на части;

яйца крупные — 6 шт.;

свежие листья шпината — примерно 240 мл (1 стакан).

Как приготовить шакшуку: пошагово

В большую глубокую сковороду (желательно чугунную) влейте 4 столовые ложки оливкового масла и разогрейте на средне-высоком огне. Когда масло разогреется, добавьте нарезанные цукини, баклажан, лук и болгарский перец.

Приправьте овощи одной чайной ложкой соли и четвертью чайной ложки черного перца. Обжаривайте, периодически перемешивая, примерно 10 минут — до тех пор, пока овощи не станут мягкими.

Добавьте консервированные томаты, томатный соус и куриный бульон. Перемешайте и доведите до кипения. Положите измельченный чеснок и острый соус, снова доведите до легкого кипения и варите еще 2 минуты. При желании добавьте еще немного острого соуса, если любите поострее.

Разбейте по одному яйцу в небольшую емкость и осторожно выложите каждое яйцо по краю сковороды, повторяя с остальными яйцами. Слегка присыпьте яйца солью и перцем.

Разложите вокруг яиц листья шпината, немного вдавливая его в соус, накройте крышкой и держите на слабом огне 6-8 минут — до тех пор, пока белок полностью не запечется, а желток не достигнет желаемой консистенции. Помните: если оставить крышку даже после выключения огня, яйца продолжат готовиться.

Шакшуку обычно подают на завтрак, но благодаря сытности и высокому содержанию белка она отлично подходит и для обеда, и даже для ужина. К блюду обязательно подайте хрустящий хлеб — багет, чиабатту или домашнюю хлебную выпечку, чтобы можно было вымакивать его в ароматном соусе. Если любите поострее — добавьте еще каплю острого соуса непосредственно в тарелку перед подачей.

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