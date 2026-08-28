Денежное обеспечение военнослужащих в сентябре 2026 года будет состоять из базовых выплат и дополнительных вознаграждений. Минимальная сумма зависит от должности, звания и других факторов, а за боевые задачи можно получить доплаты от 10 000 до 170 000 гривен в месяц.

Выплаты военнослужащим в Украине в сентябре будут состоять из двух частей: базового денежного обеспечения и дополнительных вознаграждений. При этом сумма на руки зависит не только от должности и звания, но и от того, какие именно задачи выполняет военный.

Порядок начисления денежного обеспечения определяет приказ Министерства обороны №260. Как рассказало издание «АрмияInform», минимальная сумма для рекрута в учебном центре в 2026 году составляет 20 130 гривен. После зачисления в воинскую часть она растет в зависимости от должности, звания, стажа, места службы и характера задач.

Из чего состоит денежное обеспечение

Основное денежное обеспечение включает три обязательные составляющие: должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Это ежемесячная база, которую получает каждый военнослужащий.

Отдельно предусмотрены ежемесячные дополнительные выплаты. Среди них — повышение должностного оклада, надбавки за особенности прохождения службы (в частности в Силах специальных операций), за квалификацию, за выполнение отдельных специальных функций, доплаты за ученую степень и ученое звание, вознаграждение за выполнение задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты, а также премии.

Дополнительно выплачиваются разовые суммы: за морскую службу, прыжки с парашютом, водолазные работы, противоминную деятельность и боевое дежурство. В перечень входят также пособие на оздоровление, выплаты на решение социально-бытовых вопросов и деньги за заключение первого контракта.

Боевые вознаграждения: от 10 000 до 170 000 гривен

Дополнительные вознаграждения начисляются сверх базового обеспечения. Логика проста: чем сложнее и рискованнее задачи, тем больше сумма. Для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, предусмотрено до 100 000 гривен в месяц — выплата идет пропорционально времени участия.

До 50 000 гривен могут получать военные на пунктах управления бригад, полков, батальонов и других формирований, откуда непосредственно осуществляется оперативное или боевое управление. Еще одна доплата — до 30 000 гривен — предназначена для выполнения боевых или специальных задач за пределами района непосредственного столкновения с противником.

Отдельно действует доплата 10 000 гривен в месяц, введенная постановлением №768, для военных в тылу, которые не получают других дополнительных вознаграждений. Она не начисляется во время отпуска, курсантам и тем, кто находится в распоряжении командиров. Если военный одновременно имеет право на несколько таких выплат, начисляется одна — наибольшая.

Еще две ставки привязаны к расстоянию от линии столкновения: до 170 000 гривен в месяц — за задачи на расстоянии до взводного опорного пункта, на временно оккупированной территории или на территории противника, и до 70 000 гривен — за работу на расстоянии до ротного опорного пункта.

Сколько платят за штурм и пленных

За штурмовые действия с захватом позиций предусмотрено 40 000 гривен в сутки, а за возвращение позиций, захваченных противником в глубине собственной обороны, — 20 000 гривен в сутки. Если за сутки возникают основания для обеих ставок, выплачивают большую — 40 000 гривен.

За каждого захваченного военнопленного подразделению начисляют 100 000 гривен, которые распределяют с учетом личного вклада каждого. А за подтвержденный результат ближнего боя (стрелкового или рукопашного) можно получить 15 000 гривен — обязательным условием является видеофиксация.

Как подтверждаются боевые выплаты

Для назначения выплат за штурмовые действия нужно отдельное подтверждение. Командир воинской части направляет соответствующее ходатайство в орган военного управления. Его рассматривают в течение трех дней, после чего выдают документ о выполнении задачи — только после этого в части оформляют приказ о выплате.

Какой лимит боевых выплат действует

Максимальный лимит боевых выплат составляет 460 000 гривен в месяц. Он складывается из трех категорий: 100 000 гривен за непосредственное участие в боевых действиях, 170 000 или 70 000 гривен зонального вознаграждения и 40 000 или 20 000 гривен, умноженных на количество суток штурмовых задач. Если сумма превышает лимит, выплату ограничивают 460 000 гривнями.

В лимит не входят базовое денежное обеспечение, единовременная помощь за первый контракт, а также вознаграждения за пленных (100 000 гривен за каждого) и за уничтожение живой силы противника (15 000 гривен).

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