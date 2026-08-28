Грошове забезпечення військовослужбовців у вересні 2026 року складатиметься з базових виплат та додаткових винагород. Мінімальна сума залежить від посади, звання та інших факторів, а за бойові завдання можна отримати доплати від 10 000 до 170 000 гривень на місяць.

Виплати військовослужбовцям в Україні у вересні складатимуться з двох частин: базового грошового забезпечення та додаткових винагород. При цьому сума на руки залежить не лише від посади й звання, а й від того, які саме завдання виконує військовий.

Порядок нарахування грошового забезпечення визначає наказ Міністерства оборони №260. Як розповіло видання «АрміяInform», мінімальна сума для рекрута в навчальному центрі у 2026 році становить 20 130 гривень. Після зарахування у військову частину вона зростає залежно від посади, звання, стажу, місця служби та характеру завдань.

З чого складається грошове забезпечення

Основне грошове забезпечення включає три обов'язкові складники: посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років. Це щомісячна база, яку отримує кожен військовослужбовець.

Окремо передбачені щомісячні додаткові виплати. Серед них — підвищення посадового окладу, надбавки за особливості проходження служби (зокрема у Силах спеціальних операцій), за кваліфікацію, за виконання окремих спеціальних функцій, доплати за науковий ступінь та вчене звання, винагорода за виконання завдань із забезпечення кібербезпеки й кіберзахисту, а також премії.

Додатково виплачуються разові суми: за морську службу, стрибки з парашутом, водолазні роботи, протимінну діяльність і бойове чергування. До переліку входять також допомога на оздоровлення, виплати на розв'язання соціально-побутових питань і гроші за укладення першого контракту.

Бойові винагороди: від 10 000 до 170 000 гривень

Додаткові винагороди нараховуються понад базове забезпечення. Логіка проста: чим складніші та ризикованіші завдання, тим більша сума. Для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, передбачено до 100 000 гривень на місяць — виплата йде пропорційно часу участі.

До 50 000 гривень можуть отримувати військові на пунктах управління бригад, полків, батальйонів та інших формувань, звідки безпосередньо здійснюється оперативне чи бойове управління. Ще одна доплата — до 30 000 гривень — призначена для виконання бойових або спеціальних завдань поза районом безпосереднього зіткнення з противником.

Окремо діє доплата 10 000 гривень на місяць, запроваджена постановою №768, для військових у тилу, які не отримують інших додаткових винагород. Вона не нараховується під час відпустки, курсантам і тим, хто перебуває у розпорядженні командирів. Якщо військовий одночасно має право на кілька таких виплат, нараховується одна — найбільша.

Ще дві ставки прив'язані до відстані від лінії зіткнення: до 170 000 гривень на місяць — за завдання на відстані до взводного опорного пункту, на тимчасово окупованій території чи на території противника, і до 70 000 гривень — за роботу на відстані до ротного опорного пункту.

Скільки платять за штурм і полонених

За штурмові дії із захопленням позицій передбачено 40 000 гривень за добу, а за повернення позицій, захоплених противником у глибині власної оборони, — 20 000 гривень за добу. Якщо за добу виникають підстави для обох ставок, виплачують більшу — 40 000 гривень.

За кожного захопленого військовополоненого підрозділу нараховують 100 000 гривень, які розподіляють з урахуванням особистого внеску кожного. А за підтверджений результат ближнього бою (стрілецького чи рукопашного) можна отримати 15 000 гривень — обов'язковою умовою є відеофіксація.

Як підтверджуються бойові виплати

Для призначення виплат за штурмові дії потрібне окреме підтвердження. Командир військової частини направляє відповідне клопотання до органу військового управління. Його розглядають протягом трьох днів, після чого видають документ про виконання завдання — лише після цього в частині оформляють наказ про виплату.

Який ліміт бойових виплат діє

Максимальний ліміт бойових виплат становить 460 000 гривень на місяць. Він складається з трьох категорій: 100 000 гривень за безпосередню участь у бойових діях, 170 000 або 70 000 гривень зональної винагороди та 40 000 або 20 000 гривень, помножених на кількість діб штурмових завдань. Якщо сума перевищує ліміт, виплату обмежують 460 000 гривнями.

До ліміту не входять базове грошове забезпечення, одноразова допомога за перший контракт, а також винагороди за полонених (100 000 гривень за кожного) та за знищення живої сили противника (15 000 гривень).

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