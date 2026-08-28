Лица, уволенные с военной службы, имеют право на пенсионное обеспечение по отдельному закону № 2262-XII. В Пенсионном фонде объяснили, что происходит с выплатами, когда военный пенсионер снова идет служить во время мобилизации, и при каких условиях назначают пенсию за выслугу лет.

Пенсионное обеспечение военных в Украине имеет отдельные правила, которые определяет закон № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». В Пенсионном фонде (ПФУ) объяснили, что происходит с выплатами, когда военного пенсионера снова призывают на службу во время мобилизации, — об этом говорится в материале «Фактов ICTV».

Выплачивают ли пенсию военному во время службы

По общему правилу пенсию назначают и выплачивают только после увольнения человека со службы. Если же пенсионер после этого снова поступает на военную службу или идет работать в отдельные силовые структуры, выплату пенсии на период службы прекращают.

Это касается повторного поступления в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования, а также в Нацполицию, ГБР, НАБУ, БЭБ, Службу судебной охраны, органы гражданской защиты и Государственную уголовно-исполнительную службу. После нового увольнения пенсию возобновляют уже с учетом общей выслуги лет.

Исключение для мобилизованных: пенсию продолжают платить

Однако для тех, кого вернули на службу в особый период, действует важное исключение. Если пенсионера призвали во время мобилизации, приняли на военную службу по контракту или на службу гражданской защиты на период действия особого периода, пенсию продолжают выплачивать во время службы.

После увольнения дополнительную выслугу лет за этот период учитывают при определении размера пенсии. Если после перерасчета сумма окажется меньше, чем человек получал до повторного призыва, ему будут выплачивать прежний размер пенсии.

Пенсия за выслугу лет: кто имеет право

Один из основных видов выплат для военнослужащих — пенсия за выслугу лет. Ее условия определяет статья 12 закона № 2262. Право на такую пенсию независимо от возраста имеют военнослужащие, которые на день увольнения имеют 25 календарных лет выслуги или больше.

Есть и второе основание: пенсию за выслугу лет могут назначить военному, который на момент увольнения достиг 45 лет, имеет не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет военная служба. Размер такой пенсии определяют по правилам статьи 13 закона № 2262.

Пенсия в случае потери кормильца

Отдельно закон № 2262 предусматривает пенсию для членов семей военнослужащих в случае потери кормильца. По статье 50 закона такая пенсия назначается со дня возникновения права на нее.

Для родителей или супруги (супруга) отсчет начинается со дня обращения за назначением. Если человек обратился несвоевременно, выплату за прошлый период могут назначить со дня возникновения права, но не более чем за 12 месяцев до дня обращения.

Как возобновить пенсию после увольнения

Чтобы возобновить выплату после нового увольнения со службы, нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по месту пребывания на учете. Специалисты пересчитают пенсию с учетом дополнительной выслуги, и если новый расчет окажется меньше предыдущего, сохранят ранее установленный размер.

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