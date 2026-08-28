Аналитики Минфина опубликовали прогноз курса доллара на сентябрь: Нацбанк будет удерживать гривну под контролем, однако на поддержку курса потратит миллиарды долларов резервов.

Первый месяц осени принесёт существенные колебания на валютном рынке. По прогнозу аналитиков Минфина, на курс доллара в сентябре будут влиять ситуация на Ближнем Востоке, цены на нефть и решения ЕЦБ и Федрезерва США.

Главным фактором для мировых рынков в сентябре 2026 года станет конфликт в районе Ормузского пролива и противостояние между США и Ираном. Устойчивого мира пока не ожидают, поэтому нефть будет держаться в диапазоне от $72 до $98 за баррель — на момент написания обзора цена просела примерно до $86. Дорогая логистика и энергоносители давят и на доллар, и на евро.

При этом Европа выглядит для инвесторов привлекательнее США: американский госдолг уже превысил $40 трлн, а его обслуживание стоит более $1 трлн в год. Поэтому в сентябре евро будет ситуативно укрепляться к доллару. Прогноз пары евро/доллар — коридор от 1,142 до 1,188 доллара, а наибольшие скачки возможны накануне заседаний регуляторов: 9–10 сентября (ЕЦБ) и 15–16 сентября (ФРС США).

ЕЦБ, скорее всего, сохранит ставки на уровне 2,25–2,65% годовых, а Федрезерв — 3,5–3,75%. Инфляция в США остаётся высокой — около 3,4% в годовом измерении, в еврозоне — 2,9% при таргете ЕЦБ в 2%. Повышать ставки американскому регулятору невыгодно из-за долговой нагрузки на бюджет, поэтому доллар весь месяц будет оставаться под давлением.

Что будет с курсом доллара в Украине

Гривна в сентябре останется зависимой от цен на энергоносители и своевременного поступления международной помощи. Партнёры пока выполняют обязательства, поэтому золотовалютные резервы Украины будут находиться в коридоре от $48,8 млрд до $54 млрд. На поддержку курса нацвалюты Нацбанк потратит за месяц от $4,3 млрд до $5,4 млрд резервов.

Ежедневный дефицит валюты на межбанке останется высоким — до $85–190 млн, и его будут закрывать интервенции НБУ по продаже доллара. Для евро мировой тренд добавит колебаний к гривне в пределах 27–54 копеек за евро в период 9–10 и 15–16 сентября.

Что делать украинцам

Благодаря политике «гибкого курсообразования» Нацбанк будет сглаживать резкие скачки и доллара, и евро к гривне, чтобы минимизировать влияние курсов на цены импортных товаров и инфляцию. Тем, кто не планирует крупных валютных операций, аналитики советуют не бежать в обменники на пике панических слухов и распределять сбережения между гривной, долларом и евро.