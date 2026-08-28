Шакшука — це яйця, запечені у гострому томатному соусі, а цей варіант робить страву ще ситнішою завдяки баклажанам, цукіні та болгарському перцю. Рецепт готується в одній сковороді і не потребує духовки.

Рецепт овочевого рагу без духовки ми вже публікували — а шакшука готується так само просто, але з яйцями, запеченими прямо в соусі.

Шакшука — це страва ізраїльської кухні, яка давно стала популярною по всьому світу як ідеальний варіант ситного сніданку чи навіть обіду. Класична шакшука — це яйця, які готуються у гострому томатному соусі з перцем, але цей рецепт додає баклажани та цукіні, перетворюючи страву на повноцінну овочеву симфонію. Такий варіант вийде особливо ситним і водночас легким, а готується лише в одній сковороді.

Інгредієнти для шакшуки

оливкова олія — 4 столові ложки;

цукіні середнього розміру — 1 шт. (нарізати кубиками приблизно по 1 см, вийде близько 350 мл);

баклажан — половина великого плоду (нарізати кубиками приблизно по 1 см, вийде близько 950 мл);

цибуля жовта середня — 1 шт., дрібно нарізана;

болгарський перець (будь-якого кольору) — половина, без насіння, нарізаний кубиками;

томати консервовані нарізані — 1 банка (приблизно 400 г);

томатний соус — приблизно 225 мл;

курячий бульйон (або овочевий для вегетаріанського варіанту) — приблизно 120 мл;

часник — 2 великих зубчики, подрібнені або пропущені через часникодавку;

гострий соус (типу табаско) — 2 чайні ложки;

сіль морська — 1 чайна ложка;

чорний перець свіжомелений — половина чайної ложки, розділена на частини;

яйця великі — 6 шт.;

свіже листя шпинату — приблизно 240 мл (1 склянка).

Як приготувати шакшуку: покроково

У велику глибоку сковороду (бажано чавунну) влийте 4 столові ложки оливкової олії й розігрійте на середньо-високому вогні. Коли олія розігріється, додайте нарізані цукіні, баклажан, цибулю та болгарський перець.

Приправте овочі однією чайною ложкою солі та четвертиною чайної ложки чорного перцю. Обсмажуйте, періодично перемішуючи, приблизно 10 хвилин — доки овочі не стануть м'якими.

Додайте консервовані томати, томатний соус і курячий бульйон. Перемішайте та доведіть до кипіння. Покладіть подрібнений часник і гострий соус, знову доведіть до легкого кипіння та варіть ще 2 хвилини. За бажанням додайте ще трохи гострого соусу, якщо любите гостріше.

Розбийте по одному яйцю в невелику ємність і обережно викладіть кожне яйце по краю сковороди, повторюючи з рештою яєць. Легко присипте яйця сіллю та перцем.

Розкладіть навколо яєць листя шпинату, трохи притискаючи його в соус, накрийте кришкою та тримайте на слабкому вогні 6-8 хвилин — доки білок повністю не запечеться, а жовток не досягне бажаної консистенції. Пам'ятайте: якщо залишити кришку навіть після вимкнення вогню, яйця продовжать готуватися.

Шакшуку зазвичай подають на сніданок, але завдяки ситності й високому вмісту білка вона чудово підходить і для обіду чи навіть вечері. До страви обов'язково подайте хрусткий хліб — багет, чіабатту або домашній хлібний виріб, щоб можна було вмочати його в ароматний соус. Якщо любите гостріше — додайте ще краплю гострого соусу безпосередньо в тарілку перед подачею.

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