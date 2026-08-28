Аналіз 67 тисяч цінників у двох київських мережах показав, що після серпневих ударів по складах найпомітніше подорожчали побутова хімія та товари для дому, а кількість знижок у супермаркетах скоротилася майже вдвічі.

Ціни в українських супермаркетах після серпневих ударів по складах повелися по-різному: продуктовий кошик майже не змінився, а от побутова хімія і товари для дому відчутно подорожчали. Про це свідчить порівняння 67 тисяч цінників у двох великих київських мережах, яке провела «Економічна правда» на основі даних сервісу zakaz.ua, повідомляє Інформатор.

Як змінилися ціни після ударів по складах

Аналітики тричі знімали повну вітрину сервісу: 8 червня — до ударів, 14 серпня — після першої хвилі атак, і 24 серпня. Загалом опрацювали 67 тисяч позицій у 28 категоріях. Постраждалі мережі публічно обіцяли не підвищувати ціни і формально слово дотримали: продуктовий кошик за десять днів між зрізами додав лише 0,01%.

Натомість у непродуктових категоріях зростання виявилося помітнішим. Побутова хімія та товари для дому в одній мережі подорожчали на 2%, а в іншій — на 4–5%, оскільки склади відповідних дистрибʼюторів також постраждали від обстрілів. «Підвищення цін не прогнозуємо», — заявив генеральний директор мережі «Фора» Дмитро Фільченков, однак реальна картина виявилася складнішою.

Окремий удар припав по знижках. Якщо 8 червня акційну ціну мали 17,7% продуктів, то 14 серпня — вже 9,3%, а 24 серпня — 8,6%. Промоекономія кошика впала з 6,4% у червні до 3,5% у серпні, тож чек за той самий набір товарів фактично зріс навіть за майже незмінних цінників.

Що зникло з полиць і як рітейл перебудовується

Постраждав і асортимент: за десять днів частка відсутніх товарів зросла з 28,9% до 34,4%, найшвидше порожніли полиці з крупами, макаронами та бобовими. Овочі й фрукти цього року не подешевшали, як зазвичай у серпні: замість традиційного сезонного зниження приблизно на 10% вони додали 1%, тому звичного здешевлення так і не сталося.

Найруйнівнішою стала атака в ніч на 5 серпня, коли Росія знищила пʼять розподільчих центрів на Київщині. За оцінками галузевих фахівців, рітейл втратив близько 400 тисяч кв. м складів, з них 80–100 тисяч кв. м — холодильні. Вільних площ у Київській області залишилося лише 2,5%, а швидко замістити вдасться тільки 20–30% втраченого.

Тепер мережі переглядають саму модель зберігання й доставки. «Забудьте про гігантоманію», — так формулює нову норму галузі логіст Віктор Барановський. Замість одного гігантського хаба компанії будують мережу дрібніших складів по кілька тисяч квадратних метрів у різних регіонах. Найчутливішими лишаються охолоджені та швидкопсувні товари — молочка, мʼясо, риба, яйця й овочі, для яких критична регулярність поставок.

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