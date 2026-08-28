Анализ 67 тысяч ценников в двух киевских сетях показал, что после августовских ударов по складам заметнее всего подорожали бытовая химия и товары для дома, а количество скидок в супермаркетах сократилось почти вдвое.

Цены в украинских супермаркетах после августовских ударов по складам повели себя по-разному: продуктовая корзина почти не изменилась, а вот бытовая химия и товары для дома ощутимо подорожали. Об этом свидетельствует сравнение 67 тысяч ценников в двух крупных киевских сетях, которое провела «Экономическая правда» на основе данных сервиса zakaz.ua, сообщает Информатор.

Как изменились цены после ударов по складам

Аналитики трижды снимали полную витрину сервиса: 8 июня — до ударов, 14 августа — после первой волны атак и 24 августа. Всего обработали 67 тысяч позиций в 28 категориях. Пострадавшие сети публично обещали не повышать цены и формально сдержали слово: продуктовая корзина за десять дней между срезами прибавила лишь 0,01%.

Зато в непродуктовых категориях рост оказался заметнее. Бытовая химия и товары для дома в одной сети подорожали на 2%, а в другой — на 4–5%, поскольку склады соответствующих дистрибьюторов также пострадали от обстрелов. «Повышение цен не прогнозируем», — заявил генеральный директор сети «Фора» Дмитрий Фильченков, однако реальная картина оказалась сложнее.

Отдельный удар пришёлся по скидкам. Если 8 июня акционную цену имели 17,7% продуктов, то 14 августа — уже 9,3%, а 24 августа — 8,6%. Промоэкономия корзины упала с 6,4% в июне до 3,5% в августе, поэтому чек за тот же набор товаров фактически вырос даже при почти неизменных ценниках.

Что исчезло с полок и как ритейл перестраивается

Пострадал и ассортимент: за десять дней доля отсутствующих товаров выросла с 28,9% до 34,4%, быстрее всего пустели полки с крупами, макаронами и бобовыми. Овощи и фрукты в этом году не подешевели, как обычно в августе: вместо традиционного сезонного снижения примерно на 10% они прибавили 1%, поэтому привычного удешевления так и не произошло.

Самой разрушительной стала атака в ночь на 5 августа, когда Россия уничтожила пять распределительных центров на Киевщине. По оценкам отраслевых специалистов, ритейл потерял около 400 тысяч кв. м складов, из них 80–100 тысяч кв. м — холодильные. Свободных площадей в Киевской области осталось лишь 2,5%, а быстро заместить удастся только 20–30% потерянного.

Теперь сети пересматривают саму модель хранения и доставки. «Забудьте о гигантомании», — так формулирует новую норму отрасли логист Виктор Барановский. Вместо одного гигантского хаба компании строят сеть более мелких складов по несколько тысяч квадратных метров в разных регионах. Самыми чувствительными остаются охлаждённые и скоропортящиеся товары — молочка, мясо, рыба, яйца и овощи, для которых критична регулярность поставок.

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