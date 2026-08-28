В Константиновской громаде на Донетчине за неделю согласовали компенсации за уничтоженное жильё ещё на 381 млн грн в рамках программы «єВідновлення» — владельцам разрушенных домов выдали 353 новых жилищных сертификата.

Программа «єВідновлення» — это возможность для военных и их семей, чьи дома разрушены в результате боевых действий, получить компенсацию за утраченное жильё. Свежие данные из Константиновской громады на Донетчине показывают, насколько активно работает этот механизм.

За неделю власти Константиновки согласовали компенсации за уничтоженные дома в рамках программы «єВідновлення» ещё на 381 миллион гривен. Об этом сообщили в Константиновской городской военной администрации.

С 17 по 23 августа специализированная комиссия признала разрушенными ещё 87 жилых объектов: 76 частных домов и 11 многоквартирных. Сумму возмещения распределили так — владельцам квартир в многоэтажках 292 миллиона гривен, а владельцам частных домов 89 миллионов гривен.

За эту же неделю сформировали и выдали 353 жилищных сертификата, а с начала действия программы — 5 855. Общая сумма компенсаций за всё время достигла 7 миллиардов 362 миллионов гривен.

По состоянию на август 2026 года в Константиновской громаде полностью разрушенными признали 1 667 домов: 1 291 частный дом и 376 многоэтажек.

Кто и как может получить компенсацию

Обязательное условие — недвижимость должна быть официально признана уничтоженной. Подать заявление на компенсацию можно через приложение «Дія».

Владельцы жилья, в частности военные и члены их семей, могут обратиться за консультацией по телефону: +38 (066) 349-51-30.

Как сообщает «Вільне Радіо», журналисты издания подготовили подробное руководство о том, как получить компенсацию за разрушенное жильё и что стоит знать об этой процедуре.