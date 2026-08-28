Магнитные бури накроют Землю в ближайшие выходные — прогноз на 29-30 августа указывает на красный уровень геомагнитной активности.

Прогноз погоды в Одесской области на эту неделю уже опубликован, однако в ближайшие выходные на самочувствие людей повлияет и космическая погода. Магнитные бури 29-30 августа могут достичь опасного уровня мощности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 29-30 августа 2026 года обнародовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сообщает ТСН. Геомагнитные бури классифицируют по уровню мощности — так называемому К-индексу — от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее буря и ее влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 29-30 августа, ожидается повышенная солнечная активность. Она может вызвать сильные магнитные бури с К-индексом 5-6, что соответствует красному уровню геомагнитной активности.

Такие бури способны влиять на самочувствие метеозависимых людей. В этот период возможны головная боль, слабость, повышенная утомляемость, сонливость и резкие перепады настроения. У чувствительных людей также могут возникать колебания артериального давления и проблемы со сном.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Специалисты советуют внимательнее следить за самочувствием, избегать чрезмерных физических нагрузок и полноценно отдыхать. Тем, кто имеет хронические заболевания, стоит держать под рукой привычные лекарства и пить достаточно воды.

Прогноз может измениться, ведь исследователи обновляют данные о солнечной активности каждые три часа. Астрофизики подчеркивают: самыми точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, остальные — лишь ориентировочные.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о непогоде: прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 28 августа по 3 сентября.

Также Politeka сообщала, прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 28 августа по 3 сентября: когда ожидать температурных сюрпризов.

Как сообщала Politeka, осеннее похолодание уже на горизонте: прогноз погоды на неделю в Киевской области с 28 августа по 3 сентября.