Прогноз погоди в Одеській області на цей тиждень уже опубліковано, однак найближчими вихідними на самопочуття людей впливатиме й космічна погода. Магнітні бурі 29-30 серпня можуть досягти небезпечного рівня потужності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-30 серпня 2026 року оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), повідомляє ТСН. Геомагнітні бурі класифікують за рівнем потужності — так званим К-індексом — від 2 до 9. Що вищий показник, то сильніша буря та її вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 29-30 серпня, очікується підвищена сонячна активність. Вона може спричинити сильні магнітні бурі з К-індексом 5-6, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності.

Такі бурі здатні впливати на самопочуття метеозалежних людей. У цей період можливі головний біль, слабкість, підвищена втомлюваність, сонливість і різкі зміни настрою. У чутливих людей також можуть виникати коливання артеріального тиску та проблеми зі сном.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Фахівці радять уважніше стежити за самопочуттям, уникати надмірних фізичних навантажень і повноцінно відпочивати. Тим, хто має хронічні захворювання, варто тримати під рукою звичні ліки та пити достатньо води.

Прогноз може змінитися, адже дослідники оновлюють дані про сонячну активність що три години. Астрофізики наголошують: найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, решта — лише орієнтовні.

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