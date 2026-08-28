Через аварію на водопровідній мережі частина Полтави 28 серпня залишилась без води. У «Полтававодоканалі» оприлюднили перелік адрес, де тимчасово припинене водопостачання, а також назвали населені пункти, де знижено тиск.

Комунальні відключення у Полтавській області продовжуються — 28 серпня частина обласного центру залишилась без водопостачання через аварію на мережі. У комунальному підприємстві «Полтававодоканал» повідомили деталі та оприлюднили перелік адрес, де тимчасово припинена подача води.

Як повідомляє видання «Полтавська думка», аварійне відключення води сталося зранку 28 серпня. Фахівці водоканалу вже працюють над ліквідацією пошкодження на водопровідній мережі. На місці аварії задіяні ремонтні бригади, які проводять необхідні земляні та зварювальні роботи для усунення витоку.

Які вулиці та мікрорайони залишились без води

За інформацією «Полтававодоканалу», станом на 28 серпня водопостачання повністю припинене за такими адресами:

село Яківці;

село Дальні Яківці;

село Монастирська гора;

провулок Спортивний;

вулиця Революція на Граніті;

вулиця Будівельна;

вулиця Огородня;

вулиця Повітрянофлотська;

вулиця Світла;

вулиця Рожева;

вулиця Харчовиків.

Окрім повного відключення, на низці вулиць та в прилеглих селах спостерігається суттєве зниження тиску води. Це стосується мешканців сіл Дублянщина, Вакуленці, Крутий Берег та Затишний. У цих населених пунктах вода може подаватися з перебоями до повного завершення ремонтних робіт на пошкодженій ділянці.

Коли відновлять водопостачання

У «Полтававодоканалі» зазначили, що водопостачання буде відновлено одразу після завершення аварійно-ремонтних робіт. Точний час наразі не називають — усе залежатиме від складності пошкодження та обсягу необхідних заходів. Комунальники запевняють, що роботи ведуться в посиленому режимі, аби якомога швидше повернути воду мешканцям.

Що робити, якщо води немає тривалий час

Мешканцям, які залишились без водопостачання, рекомендують зробити необхідний запас води для питних і побутових потреб. У разі тривалої відсутності води можна звернутися до диспетчерської служби «Полтававодоканалу» для уточнення інформації щодо термінів відновлення. Комунальники також нагадують: після відновлення водопостачання воду рекомендується кип'ятити перед вживанням протягом перших годин — це стандартна практика після аварійних робіт на мережі.

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