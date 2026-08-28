Представники ТЦК під час перевірки військово-облікових документів на блокпостах і вулицях зобов'язані керуватися єдиними правилами. Розповідаємо, які саме документи підтверджують відстрочку і як діяти, якщо у вас виникли сумніви чи конфлікт із військовими.

Перевірка військово-облікових документів на блокпостах і вулицях вже давно стала буденною частиною життя для чоловіків призовного віку. Проте чимало військовозобов'язаних, які мають законне право на відстрочку, досі не знають, що саме показувати працівникам ТЦК, аби їх не затримали. Разом із правниками розбираємо, які документи підтверджують відстрочку мобілізації і як поводитися, коли у вас виникають сумніви щодо дій працівників центру комплектування.

Як пояснили представники Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в інтерв'ю «Суспільному», процедура перевірки документів на сьогодні не має жодних часових чи просторових обмежень. Оповіщення військовозобов'язаних відбувається цілодобово, тож працівники ТЦК можуть працювати як на стаціонарних блокпостах, так і в довільних місцях — у транспорті, біля магазинів чи на підприємствах.

Чоловіки віком від 17 до 60 років зобов'язані постійно мати при собі військово-обліковий документ. І головне правило тут просте: законодавство не віддає переваги жодному конкретному формату. Показати можна або класичний паперовий бланк, або цифровий документ із QR-кодом, згенерований у застосунку «Резерв+».

Якщо у людини є електронний кабінет і вона зареєстрована в «Резерв+», то може згенерувати електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Такого коду цілком достатньо для пред'явлення на вулиці чи біля автомобіля, — наголошують у центрі комплектування.

Який документ підтверджує відстрочку

Окремої уваги заслуговує ситуація з тими, хто має право на відстрочку від мобілізації. Найбільша помилка — покладатися на усні пояснення чи «запис у телефоні». Працівник ТЦК на блокпосту не зобов'язаний вірити на слово, тому при собі слід мати фізичне або електронне підтвердження статусу.

Те ж саме стосується і заброньованих працівників критично важливих підприємств. Як розповіли адвокати на юридичному порталі uristy.ua, наявність законного бронювання сама по собі не знімає людину з військового обліку, а отже — не звільняє від явки за повісткою для звіряння даних. Проте людина з чинною відстрочкою не підлягає мобілізації, і це право треба вміти захистити документально.

Для підтвердження відстрочки залежно від її підстави можуть знадобитися: військово-обліковий документ із відміткою про відстрочку, довідка про критичність підприємства для броньованих, а також документи, що підтверджують родинні обставини — свідоцтво про народження дитини, довідка про інвалідність члена сім'ї чи посвідчення опікуна.

Що робити, якщо виникли сумніви

Якщо працівник ТЦК намагається вручити заброньованій людині направлення на військово-лікарську комісію попри чинну відстрочку, юристи радять не підписувати підозрілих документів і фіксувати обставини. Згідно з роз'ясненням адвоката Владислава Дерія, така спроба є підставою звернутися до поліції або Державного бюро розслідувань.

Базовий алгоритм дій у разі сумнівів простий: зберігайте спокій, пред'явіть наявні документи, попросіть пред'явити службове посвідчення, а в разі конфлікту — викличте поліцію на місце. Військові зобов'язані діяти в межах наданих їм повноважень, які не передбачають самовільного затримання чи фізичного впливу без відповідного процесуального оформлення.

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