Фіналіст кулінарного шоу «Мастер Шеф Професіонали 3» Микола Люлько розкрив фірмовий рецепт салату з пекінською капустою від своєї мами — без нього в родині кухаря не обходиться жодне свято.

Салат з пекінською капустою на свята у родині фіналіста «Мастер Шеф» готується щоразу — але далеко не за болгарським чи грецьким рецептом, а за фірмовим, сімейним. Микола Люлько показав його на своїй сторінці в Instagram і запевнив, що страва готується легко, а смакує так, що відірватися неможливо.

«Без цього салату не обходиться жодне наше свято, тому з настанням новорічних свят я вже знаю, що готувати. Легкий у приготуванні та такий смачний салат — обов'язково спробуйте», — порадив фіналіст «Мастер Шеф» Микола Люлько.

Рецепт справді максимально простий, але саме поєднання інгредієнтів і характерна заправка роблять його впізнаваним. Жодних рідкісних продуктів чи складних технік — усе знайдеться в найближчому супермаркеті або вже стоїть на кухонній полиці.

Інгредієнти для фірмового салату

Щоб приготувати салат з пекінською капустою за рецептом фіналіста «Мастер Шеф», потрібні такі продукти:

куряче філе відварене — 600 г;

пекінська капуста — 600 г;

огірок свіжий — 300 г;

кукурудза консервована — 400 г;

листя свіжої кінзи — 40 г;

зелений перець чилі — 30 г;

сіль — 15 г;

перець чорний — 3 г;

сік і цедра одного лайма;

йогурт максимальної жирності або майонез — 400 г.

Як приготувати салат з пекінською капустою

Пекінську капусту та варене куряче філе нарізають шматочками, а свіжий огірок — півкільцями. Усе складають у велику миску й додають консервовану кукурудзу.

Далі у салат іде дрібно нарізана кінза та зелений перець чилі. Заправляють страву жирним йогуртом або майонезом, додають сіль, чорний перець, сік і цедру лайма. Залишається добре все перемішати — і фірмовий салат з пекінською капустою готовий.

Саме цедра й сік лайма надають страві ту саму свіжість і легку кислинку, якої бракує звичним варіантам із майонезом. У коментарях українці оцінили рецепт: «Дякую, обов'язково зроблю. Я такий роблю тільки без лайма, спробую додати», — написала одна з підписниць, а інша подякувала мамі кухаря за смачну ідею.



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