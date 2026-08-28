Из-за аварии на водопроводной сети часть Полтавы 28 августа осталась без воды. В «Полтававодоканале» обнародовали перечень адресов, где временно прекращено водоснабжение, а также назвали населенные пункты, где снижено давление.

Коммунальные отключения в Полтавской области продолжаются — 28 августа часть областного центра осталась без водоснабжения из-за аварии на сети. На коммунальном предприятии «Полтававодоканал» сообщили детали и опубликовали перечень адресов, где временно прекращена подача воды.

Как сообщает издание «Полтавская думка», аварийное отключение воды произошло утром 28 августа. Специалисты водоканала уже работают над ликвидацией повреждения на водопроводной сети. На месте аварии задействованы ремонтные бригады, которые проводят необходимые земляные и сварочные работы для устранения утечки.

Какие улицы и микрорайоны остались без воды

По информации «Полтававодоканала», по состоянию на 28 августа водоснабжение полностью прекращено по следующим адресам:

село Яковцы;

село Дальние Яковцы;

село Монастырская гора;

переулок Спортивный;

улица Революция на Граните;

улица Строительная;

улица Огородная;

улица Воздушнофлотская;

улица Светлая;

улица Розовая;

улица Пищевиков.

Кроме полного отключения, на ряде улиц и в прилегающих селах наблюдается существенное снижение давления воды. Это касается жителей сел Дублянщина, Вакуленцы, Крутой Берег и Затишный. В этих населенных пунктах вода может подаваться с перебоями до полного завершения ремонтных работ на поврежденном участке.

Когда возобновят водоснабжение

В «Полтававодоканале» отметили, что водоснабжение будет возобновлено сразу после завершения аварийно-ремонтных работ. Точное время пока не называют — все будет зависеть от сложности повреждения и объема необходимых мероприятий. Коммунальщики заверяют, что работы ведутся в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть воду жителям.

Что делать, если воды нет длительное время

Жителям, оставшимся без водоснабжения, рекомендуют сделать необходимый запас воды для питьевых и бытовых нужд. В случае длительного отсутствия воды можно обратиться в диспетчерскую службу «Полтававодоканала» для уточнения информации о сроках возобновления. Коммунальщики также напоминают: после возобновления водоснабжения воду рекомендуется кипятить перед употреблением в течение первых часов — это стандартная практика после аварийных работ на сети.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области 28 и 29 августа: какие населенные пункты обесточат.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области 27 и 28 августа: какие улицы останутся без электричества.