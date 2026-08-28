В сентябре часть украинских пенсионеров получит дополнительные выплаты — от 150 до 5 667 гривен в зависимости от стажа, статуса и заслуг перед государством. Большинство доплат начислят автоматически.

Пенсия в Украине снова вырастет для части граждан — в сентябре украинским пенсионерам начислят плановые надбавки, размер которых будет колебаться от 150 до 5 667 гривен. Речь идет о доплатах, предусмотренных законодательством для отдельных категорий, а также о начислениях, связанных со стажем, статусом или особыми заслугами перед государством.

Наименьшие суммы — от 150 грн — получат пенсионеры, которым назначены надбавки за сверхнормативный страховой стаж. Для женщин это стаж более 30 лет, для мужчин — более 35 лет. За каждый дополнительный год государство начисляет фиксированную сумму, которая добавляется к основной пенсии.

Самые высокие доплаты — до 5 667 грн — предусмотрены для льготных категорий. К ним относятся участники боевых действий, лица с инвалидностью, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, граждане со статусом «ребенок войны», а также люди, имеющие подтвержденные особые заслуги перед государством. Размер надбавки для каждого определяется индивидуально, согласно действующим нормам.

В Пенсионном фонде подчеркивают: большинство доплат начислят автоматически, поэтому пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений или собирать дополнительные документы. Если информация о стаже или статусе требует уточнения, фонд может запросить подтверждение.

Кто и сколько получит в сентябре

Полный перечень надбавок выглядит так: за сверхнормативный стаж начисляют от 150 гривен (в зависимости от количества дополнительных лет); военные пенсионеры, содержащие нетрудоспособных родственников, получают доплату 50% минимальной пенсии — в 2026 году это 1 297 гривен за каждого иждивенца, главное условие — отсутствие работы или собственного бизнеса.

Отдельно ПФУ обеспечивает повышенные гарантии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью, связанной с катастрофой. По закону № 1584-IX такие выплаты ежегодно с 1 марта увеличиваются на процент от средней зарплаты в Украине: для I группы инвалидности — 100%, для II — 80%, для III — 60%. В 2026 году базовая величина составляет 20 653 грн, поэтому минимально гарантированные выплаты достигают: III группа — 12 390 грн, II группа — 16 522 грн, I группа — 20 653 грн.

Как действовать, если надбавку не начислили

Если вы относитесь к категории, которой предусмотрена доплата, но в сентябре ее не получили, стоит обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства или проверить начисления в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua). Для подтверждения стажа могут понадобиться трудовая книжка, документы о льготном статусе или медицинское заключение — например, для установления инвалидности, связанной с ЧАЭС, решение принимает специализированная радиологическая медико-социальная экспертиза.

Сентябрьские доплаты — часть системной поддержки пожилых людей в условиях роста цен. Для многих пенсионеров дополнительные 150–5 667 гривен станут ощутимым усилением ежемесячного дохода, особенно накануне отопительного сезона.

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