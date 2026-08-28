В Украине владельцам собак и кошек грозит штраф до 8 500 гривен за нарушение правил содержания животных — за что именно придется платить и когда питомца могут изъять, читайте далее.

Штрафы в Украине в последнее время встречаются все чаще — однако мало кто вспоминает, что наказание грозит и владельцам собак и кошек. Максимальная сумма взыскания достигает 8 500 гривен, а в отдельных случаях животное могут вообще изъять. Об этом напомнил Главред со ссылкой на Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Какие обязанности есть у владельца и сколько стоит их нарушение

Базовый перечень требований к владельцу животного зафиксирован в КУоАП. Собаку или кота нужно зарегистрировать, содержать только в разрешенных для этого местах, а во время прогулок — убирать за питомцем на улице. Опасные породы разрешено выводить в общественные места исключительно на поводке и в наморднике.

За несоблюдение этих требований предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен. Если человека привлекают к ответственности повторно в течение года, санкция возрастает — от 340 до 510 гривен.

Когда животное могут конфисковать

Значительно более жесткая градация действует для случаев, когда недосмотр обернулся реальными последствиями для людей. Если из-за нарушения правил содержания пострадало здоровье гражданина или его имущество, взыскание составляет от 1 700 до 3 400 гривен. К штрафу добавляется конфискация животного.

Самый суровый штраф — за издевательство над животными

Самая дорогая для владельца статья — 89-я. Она наказывает издевательство над животными независимо от того, есть ли у них хозяин: под ее действие подпадают и бездомные собаки и кошки. Размер взыскания стартует с 3 400 гривен и достигает 5 100 гривен. Повторное привлечение в течение года обойдется уже в 8 500 гривен.

Что делать, чтобы не получить штраф

Отдельная ответственность предусмотрена за загрязнение территории отдыха. Если владелец не убирает за собакой, его могут оштрафовать за нарушение правил благоустройства: по статье 152 КУоАП размер штрафа для граждан составляет от 340 до 1 360 гривен.

Чтобы избежать наказания, достаточно соблюдать несколько простых правил: зарегистрировать животное, выгуливать его на поводке, убирать экскременты во время прогулок и не применять к питомцу насилия. Особое внимание стоит обратить на намордник, если порода относится к перечню опасных.

Ранее Politeka сообщала, штраф 17 000 гривен: в Раде готовят новое наказание для украинцев.

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: в каком случае женщинам может грозить штраф и розыск.