В Україні власникам собак і котів загрожує штраф до 8 500 гривень за порушення правил утримання тварин — за що саме доведеться платити та коли улюбленця можуть вилучити, читайте далі.

Штрафи в Україні останнім часом стають усе поширенішими — однак мало хто згадує, що покарання загрожує і власникам собак та котів. Максимальна сума стягнення сягає 8 500 гривень, а в окремих випадках тварину можуть взагалі вилучити. Про це нагадав Главред з посиланням на Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Які обов'язки має власник і скільки коштує їх порушення

Базовий перелік вимог до власника тварини зафіксований у КУпАП. Собаку чи кота потрібно зареєструвати, утримувати лише в дозволених для цього місцях, а під час прогулянок — прибирати за улюбленцем на вулиці. Небезпечні породи дозволено виводити в громадські місця виключно на повідцю та в наморднику.

За недотримання цих вимог передбачено штраф від 170 до 340 гривень. Якщо людину притягують до відповідальності вдруге протягом року, санкція зростає — від 340 до 510 гривень.

Коли тварину можуть конфіскувати

Значно жорсткіша градація діє для випадків, коли недогляд обернувся реальними наслідками для людей. Якщо через порушення правил утримання постраждало здоров'я громадянина або його майно, стягнення становить від 1 700 до 3 400 гривень. До штрафу додається конфіскація тварини.

Найжорсткіший штраф — за знущання над тваринами

Найдорожча для власника стаття — 89-та. Вона карає знущання над тваринами незалежно від того, чи є в них господар: під її дію підпадають і безпритульні собаки та коти. Розмір стягнення стартує з 3 400 гривень і сягає 5 100 гривень. Повторне притягнення протягом року обійдеться вже у 8 500 гривень.

Що робити, щоб не отримати штраф

Окрема відповідальність передбачена за забруднення території відпочинку. Якщо власник не прибирає за собакою, його можуть оштрафувати за порушення правил благоустрою: за статтею 152 КУпАП розмір штрафу для громадян становить від 340 до 1 360 гривень.

Щоб уникнути покарання, достатньо дотримуватися кількох простих правил: зареєструвати тварину, вигулювати її на повідцю, прибирати екскременти під час прогулянок і не застосовувати до улюбленця насильства. Особливу увагу варто звернути на намордник, якщо порода належить до переліку небезпечних.

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