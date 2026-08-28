Київський метрополітен 28 серпня тимчасово призупиняє рух поїздів через технологічні процеси — пасажирів попередили про можливі затримки на деяких станціях.

Транспортна ситуація в Києві зазнає тимчасових змін — Київський метрополітен повідомив про короткочасне призупинення руху поїздів 28 серпня 2026 року. Причина — планові технологічні процеси, спрямовані на забезпечення безпечної та безперебійної роботи підземки.

Як повідомляє nmiu.com.ua, загальна зупинка руху поїздів триватиме приблизно одну хвилину. Це стосується всіх ліній метрополітену — фахівці проводитимуть необхідні технічні налаштування, що потребують синхронної паузи в роботі системи.

Де можливі довші затримки

Окрім загальної хвилинної зупинки, на окремих станціях пасажирам варто бути готовими до довших затримок — від 4 до 5 хвилин. У метрополітені пояснюють, що це пов'язано з індивідуальними технічними особливостями конкретних станцій, де технологічні процеси потребують більше часу.

Конкретний перелік станцій, на яких очікуються триваліші затримки, Київський метрополітен наразі не оприлюднив. Пасажирам рекомендують враховувати можливі зміни в графіку під час планування поїздок.

Що робити пасажирам

Аби уникнути запізнень, пасажирам радять закладати додаткові 10–15 хвилин на поїздку метрополітеном протягом дня 28 серпня. Особливо це стосується тих, хто прямує на важливі зустрічі, роботу чи до медичних закладів.

У Київському метрополітені наголошують: технологічні процеси є плановими і спрямовані виключно на підвищення безпеки перевезень. «Метрополітен дякує пасажирам за розуміння та просить зважати на можливі незначні затримки під час поїздок», — йдеться в повідомленні.

Раніше Politeka повідомляла, статуетка з Мальорки, яка підкорила Київ: неймовірна історія створення унікального музею на Подолі.