Зірка тринадцятого сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Альона Московченко поділилася рецептом найсмачніших лінивих вареників — з маком та вишневим сиропом.

Швидкі рецепти з простих інгредієнтів поповнилися ще однією смачною стравою: зірка тринадцятого сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Альона Московченко показала, як приготувати найсмачніші ліниві вареники з маком та вишневим сиропом.

Інгредієнти для лінивих вареників із маком

Для приготування лінивих вареників Альона Московченко бере такі продукти:

сир кисломолочний жирний — 300 г;

борошно — 200 г;

яєчні жовтки — 2 шт.;

сіль і цукор — за смаком;

мак (сирий) — 2 ст. л.

Інгредієнти для вишневого сиропу

Для соусу до вареників знадобляться:

вишні (заморожені або свіжі) — 200 г;

м'ята — кілька листочків;

лимонна цедра — 1 ч. л.;

крохмаль кукурудзяний — 1 ч. л.;

цукор — за смаком;

вода — 100 мл.

Для подачі зірка "Мастер Шеф" також використала 30 г вершкового масла, сметану та горішки.

Як приготувати ліниві вареники

Кисломолочний сир Альона Московченко радить перетерти через сито — так ліниві вареники виходять максимально ніжними. Далі до сиру додають яєчні жовтки, сіль, цукор і мак. Поступово всипають борошно та замішують м'яке пружне тісто.

Із сирного тіста формують вареники будь-якої форми. Варять їх у киплячій підсоленій воді протягом 30 секунд після того, як вони спливуть. Після цього дістають з води та змащують вершковим маслом.

Як зробити вишневий сироп

Щоб приготувати сироп, зірка "Мастер Шеф" додає до вишень трохи м'яти, цукор, лимонну цедру та крохмаль, доводить до кипіння й проварює до загустіння.

Подають ліниві вареники з вишневим сиропом, за бажанням додають сметану та смажені горіхи.





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