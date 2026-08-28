Рецепт млинців зі смачною начинкою — не єдиний спосіб здивувати домашніх. Українські налисники — це ті самі тоненькі млинці, але з ніжною сирною начинкою та запіканням у духовці. Своїм рецептом поділилася фудблогерка й авторка кулінарної книги «Твої найкращі рецепти» Тетяна Юшина.
«Це найсмачніші і найгарніші налиснички, просто повірте!» — радить кулінар.
Інгредієнти для млинців
- 500 г молока
- 3 яйця
- 65 г борошна
- 100 г крохмалю
- дрібка солі
- 50 г цукру
Інгредієнти для начинки
- 500 г домашнього сиру
- 1–2 яйця
- 150 г цукру
- пакетик ванільного цукру
Як приготувати тісто
Спершу кулінар змішує яйця з цукром і сіллю до однорідності, додає трохи молока, потім всипає борошно з крохмалем і вимішує, щоб не було грудочок. У кінці додає решту молока та знову перемішує тісто.
Готовому тісту радять дати постояти 15–20 хвилин перед випіканням, після чого смажать тоненькі млинці на середньому вогні з обох боків.
Начинка та запікання
Для начинки до сиру додають яйця, цукор і ванільний цукор, а потім перебивають усе блендером до однорідної маси. Кожен млинець розрізають на чотири частини та формують маленькі налисники.
Налисники викладають у форму для запікання, на кожен шар додають тоненько нарізані шматочки вершкового масла. Запікають у розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин, а подають зі сметаною.
Раніше Politeka повідомляла, рецепт млинців, які виходять тонкими й еластичними: секрет у тісті.
Також Politeka повідомляла, плов із куркою за 20 хвилин: простий рецепт із несподіваною добавкою.