Рецепт млинців зі смачною начинкою — не єдиний спосіб здивувати домашніх. Українські налисники — це ті самі тоненькі млинці, але з ніжною сирною начинкою та запіканням у духовці. Своїм рецептом поділилася фудблогерка й авторка кулінарної книги «Твої найкращі рецепти» Тетяна Юшина.

«Це найсмачніші і найгарніші налиснички, просто повірте!» — радить кулінар.

Інгредієнти для млинців

  • 500 г молока
  • 3 яйця
  • 65 г борошна
  • 100 г крохмалю
  • дрібка солі
  • 50 г цукру

Інгредієнти для начинки

  • 500 г домашнього сиру
  • 1–2 яйця
  • 150 г цукру
  • пакетик ванільного цукру

Як приготувати тісто

Спершу кулінар змішує яйця з цукром і сіллю до однорідності, додає трохи молока, потім всипає борошно з крохмалем і вимішує, щоб не було грудочок. У кінці додає решту молока та знову перемішує тісто.

Готовому тісту радять дати постояти 15–20 хвилин перед випіканням, після чого смажать тоненькі млинці на середньому вогні з обох боків.

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Начинка та запікання

Для начинки до сиру додають яйця, цукор і ванільний цукор, а потім перебивають усе блендером до однорідної маси. Кожен млинець розрізають на чотири частини та формують маленькі налисники.

Налисники викладають у форму для запікання, на кожен шар додають тоненько нарізані шматочки вершкового масла. Запікають у розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин, а подають зі сметаною.

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