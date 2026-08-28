Налисники — це по суті тоненькі млинці з начинкою, і за цим рецептом вони виходять особливо ніжними та гарними. Фудблогерка Тетяна Юшина поділилася перевіреними пропорціями для тіста й сирної начинки.

Рецепт млинців зі смачною начинкою — не єдиний спосіб здивувати домашніх. Українські налисники — це ті самі тоненькі млинці, але з ніжною сирною начинкою та запіканням у духовці. Своїм рецептом поділилася фудблогерка й авторка кулінарної книги «Твої найкращі рецепти» Тетяна Юшина.

«Це найсмачніші і найгарніші налиснички, просто повірте!» — радить кулінар.

Інгредієнти для млинців

500 г молока

3 яйця

65 г борошна

100 г крохмалю

дрібка солі

50 г цукру

Інгредієнти для начинки

500 г домашнього сиру

1–2 яйця

150 г цукру

пакетик ванільного цукру

Як приготувати тісто

Спершу кулінар змішує яйця з цукром і сіллю до однорідності, додає трохи молока, потім всипає борошно з крохмалем і вимішує, щоб не було грудочок. У кінці додає решту молока та знову перемішує тісто.

Готовому тісту радять дати постояти 15–20 хвилин перед випіканням, після чого смажать тоненькі млинці на середньому вогні з обох боків.

Начинка та запікання

Для начинки до сиру додають яйця, цукор і ванільний цукор, а потім перебивають усе блендером до однорідної маси. Кожен млинець розрізають на чотири частини та формують маленькі налисники.

Налисники викладають у форму для запікання, на кожен шар додають тоненько нарізані шматочки вершкового масла. Запікають у розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин, а подають зі сметаною.

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