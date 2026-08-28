Рецепт блинчиков с вкусной начинкой — не единственный способ удивить домашних. Украинские налистники — это те же тонкие блины, но с нежной творожной начинкой и запеканием в духовке. Своим рецептом поделилась фудблогер и автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина.
«Это самые вкусные и самые красивые налистнички, просто поверьте!» — советует кулинар.
Ингредиенты для блинов
- 500 г молока
- 3 яйца
- 65 г муки
- 100 г крахмала
- щепотка соли
- 50 г сахара
Ингредиенты для начинки
- 500 г домашнего творога
- 1–2 яйца
- 150 г сахара
- пакетик ванильного сахара
Как приготовить тесто
Сначала кулинар смешивает яйца с сахаром и солью до однородности, добавляет немного молока, затем всыпает муку с крахмалом и вымешивает, чтобы не было комочков. В конце добавляет оставшееся молоко и снова перемешивает тесто.
Готовому тесту советуют дать постоять 15–20 минут перед выпеканием, после чего жарят тонкие блины на среднем огне с обеих сторон.
Начинка и запекание
Для начинки к творогу добавляют яйца, сахар и ванильный сахар, а затем перебивают всё блендером до однородной массы. Каждый блин разрезают на четыре части и формируют маленькие налистники.
Налистники выкладывают в форму для запекания, на каждый слой добавляют тонко нарезанные кусочки сливочного масла. Запекают в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, а подают со сметаной.
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