Налистники — это по сути тонкие блины с начинкой, и по этому рецепту они получаются особенно нежными и красивыми. Фудблогер Татьяна Юшина поделилась проверенными пропорциями для теста и творожной начинки.

Рецепт блинчиков с вкусной начинкой — не единственный способ удивить домашних. Украинские налистники — это те же тонкие блины, но с нежной творожной начинкой и запеканием в духовке. Своим рецептом поделилась фудблогер и автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина.

«Это самые вкусные и самые красивые налистнички, просто поверьте!» — советует кулинар.

Ингредиенты для блинов

500 г молока

3 яйца

65 г муки

100 г крахмала

щепотка соли

50 г сахара

Ингредиенты для начинки

500 г домашнего творога

1–2 яйца

150 г сахара

пакетик ванильного сахара

Как приготовить тесто

Сначала кулинар смешивает яйца с сахаром и солью до однородности, добавляет немного молока, затем всыпает муку с крахмалом и вымешивает, чтобы не было комочков. В конце добавляет оставшееся молоко и снова перемешивает тесто.

Готовому тесту советуют дать постоять 15–20 минут перед выпеканием, после чего жарят тонкие блины на среднем огне с обеих сторон.

Начинка и запекание

Для начинки к творогу добавляют яйца, сахар и ванильный сахар, а затем перебивают всё блендером до однородной массы. Каждый блин разрезают на четыре части и формируют маленькие налистники.

Налистники выкладывают в форму для запекания, на каждый слой добавляют тонко нарезанные кусочки сливочного масла. Запекают в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, а подают со сметаной.

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