Быстрые рецепты из простых ингредиентов пополнились еще одним вкусным блюдом: звезда тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алёна Московченко показала, как приготовить самые вкусные ленивые вареники с маком и вишневым сиропом.
Ингредиенты для ленивых вареников с маком
Для приготовления ленивых вареников Алёна Московченко берет такие продукты:
- творог жирный — 300 г;
- мука — 200 г;
- яичные желтки — 2 шт.;
- соль и сахар — по вкусу;
- мак (сырой) — 2 ст. л.
Ингредиенты для вишневого сиропа
Для соуса к вареникам понадобятся:
- вишни (замороженные или свежие) — 200 г;
- мята — несколько листочков;
- лимонная цедра — 1 ч. л.;
- крахмал кукурузный — 1 ч. л.;
- сахар — по вкусу;
- вода — 100 мл.
Для подачи звезда "Мастер Шеф" также использовала 30 г сливочного масла, сметану и орешки.
Как приготовить ленивые вареники
Творог Алёна Московченко советует перетереть через сито — так ленивые вареники получаются максимально нежными. Затем к творогу добавляют яичные желтки, соль, сахар и мак. Постепенно всыпают муку и замешивают мягкое упругое тесто.
Из творожного теста формируют вареники любой формы. Варят их в кипящей подсоленной воде в течение 30 секунд после того, как они всплывут. После этого достают из воды и смазывают сливочным маслом.
Как сделать вишневый сироп
Чтобы приготовить сироп, звезда "Мастер Шеф" добавляет к вишням немного мяты, сахар, лимонную цедру и крахмал, доводит до кипения и проваривает до загустения.
Подают ленивые вареники с вишневым сиропом, по желанию добавляют сметану и жареные орехи.
Ранее Politeka сообщала, плов с курицей за 20 минут с неожиданной добавкой.
Также Politeka сообщала, рецепт греческого салата на скорую руку без варки.