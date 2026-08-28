Звезда тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алёна Московченко поделилась рецептом самых вкусных ленивых вареников — с маком и вишневым сиропом.

Быстрые рецепты из простых ингредиентов пополнились еще одним вкусным блюдом: звезда тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алёна Московченко показала, как приготовить самые вкусные ленивые вареники с маком и вишневым сиропом.

Ингредиенты для ленивых вареников с маком

Для приготовления ленивых вареников Алёна Московченко берет такие продукты:

творог жирный — 300 г;

мука — 200 г;

яичные желтки — 2 шт.;

соль и сахар — по вкусу;

мак (сырой) — 2 ст. л.

Ингредиенты для вишневого сиропа

Для соуса к вареникам понадобятся:

вишни (замороженные или свежие) — 200 г;

мята — несколько листочков;

лимонная цедра — 1 ч. л.;

крахмал кукурузный — 1 ч. л.;

сахар — по вкусу;

вода — 100 мл.

Для подачи звезда "Мастер Шеф" также использовала 30 г сливочного масла, сметану и орешки.

Как приготовить ленивые вареники

Творог Алёна Московченко советует перетереть через сито — так ленивые вареники получаются максимально нежными. Затем к творогу добавляют яичные желтки, соль, сахар и мак. Постепенно всыпают муку и замешивают мягкое упругое тесто.

Из творожного теста формируют вареники любой формы. Варят их в кипящей подсоленной воде в течение 30 секунд после того, как они всплывут. После этого достают из воды и смазывают сливочным маслом.

Как сделать вишневый сироп

Чтобы приготовить сироп, звезда "Мастер Шеф" добавляет к вишням немного мяты, сахар, лимонную цедру и крахмал, доводит до кипения и проваривает до загустения.

Подают ленивые вареники с вишневым сиропом, по желанию добавляют сметану и жареные орехи.





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