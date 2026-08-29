Субота, 29 августа, обещает быть энергичным, но непростым днем: в воздухе чувствуется азарт к действиям, а вместе с ним растет и риск конфликтов. Прогноз на этот день опубликовало издание Horoscope.com, и главный совет астрологов для всех знаков один: прежде чем действовать под влиянием эмоций, стоит на минуту остановиться и подумать о последствиях для тех, кто рядом.

Овен

Сегодня у вас преобладает боевой настрой, а не эмоциональная чувствительность, поэтому есть риск конфликта в сфере планов и мечтаний. Будьте осторожны: в запале можно обидеть именно тех, кто искренне старается помочь. Прежде чем резко реагировать, дайте себе время остыть — близкие люди не заслуживают лишней резкости.

Телец

Вы можете почувствовать, что кто-то или что-то работает вопреки вашим планам. Это чувство усиливается желанием доказать свою правоту и быть услышанным. В ситуации есть явное «слабое звено», которое стоит устранить заранее. Сначала позаботьтесь о базовых вещах, а уже потом берись за детали более сложного вопроса.

Близнецы

Прислушайтесь к собственному телу и не бойтесь остановиться, когда оно об этом просит. Сегодня есть сильный импульс к действию, почти азарт взяться за все сразу. Будьте внимательны к другим, но самое главное — не забывайте о себе. Не стоит гнаться за мгновенным удовольствием или адреналином в ущерб собственному самочувствию.

Рак

Эмоционально у вас все хорошо, а вот с решительностью могут возникнуть трудности. Каждый вариант кажется привлекательным, и не хочется ничего терять. Лучшая стратегия на сегодня — попробовать понемногу от каждой возможности, а не выбирать что-то одно наугад. Дайте себе время разобраться, что действительно подходит именно вам.

Лев

В воздухе чувствуется напряжение, и вам хочется наконец что-то начать. Энергии хватает, главное — убедиться, что действовать вы будете из правильных побуждений. Не стоит браться за дела из чувства вины, страха или сожаления о прошлом. Держитесь выбранного пути по честным причинам — и результат будет наилучшим.

Дева

Сегодня вы больше в контакте со своими эмоциями, но не всегда понятно, в какую сторону двигаться дальше. В воздухе есть нотка агрессии, которая может задеть за живое и мешать трезво оценивать ситуацию. Постарайтесь успокоиться и сосредоточиться, прежде чем принимать любые важные решения — спешка сейчас нежелательна.

Весы

Вы можете двигаться четким курсом, но сегодня на пути появятся сложности из-за мелочей, которые раньше оставались незамеченными. Обращайте внимание на людей вокруг и на то, как ваши действия влияют на них. Менять направление полностью не нужно, но несколько корректировок помогут сохранить гармонию в отношениях со всеми.

Скорпион

Настроение сегодня хорошее, но не удивляйтесь, если кто-то случайно «наступит на ногу» или задену вас каким-то образом. Скорее всего, изменить ситуацию вы не сможете — остается принять это с достоинством. Держите свою позицию и не теряйте уверенности только из-за того, что кто-то другой не понимает ваш подход к делам.

Стрелец

Ваша решительность сегодня на пике, и это отлично помогает завершать дела и браться за новые проекты. Проблема в том, что в процессе можно невольно «наступить на ноги» другим. Будьте внимательны к чувствам людей рядом и не раздражайтесь, если внимание достанется кому-то другому — этот день не только о вас.

Козерог

Сегодня у вас появляется естественное желание заботиться обо всех вокруг, будто вы отвечаете за общее благополучие. Заботливый инстинкт усиливается, и это прекрасно — можно щедро делиться поддержкой. Главное — не забывайте оставлять ресурс и для себя, чтобы не истощиться ради других.

Водолей

У вас появляется заметная сила воли: когда вы настроены двигаться к цели, остановить вас практически невозможно. Кто-то может назвать это упрямством или попыткой пойти легким путем, но сегодня все иначе — это настоящий рывок вперед. Единственное, что может затормозить процесс, — чрезмерная чувствительность кого-то из окружения, поэтому будьте тактичны.

Рыбы

Постарайтесь сегодня оставаться спокойными и не обвиняйте никого, пока не имеете полной картины событий. Держите эмоции под контролем: резкая реакция без достаточных оснований может стоить вам чьего-то доверия и уважения надолго. Если есть конфликт, который нужно решить, сделайте это приватно, без свидетелей.