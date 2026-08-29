Тертый пирог с яблоками готовится без классического теста для коржа — достаточно рассыпчатой масляной посыпки с орехами пекан, которая скрывает под собой сочную яблочную начинку со специями и лимонным соком.

Рецепт яблочного пирога с корицей мы уже публиковали — а тертый пирог с яблоками готовится ещё проще, потому что здесь совсем не нужно возиться с тестом для коржа.

Тертый пирог с яблоками — это тот самый любимый вкус яблочного пирога, только без хлопот с выпечкой и раскатыванием теста. Вместо коржа сверху на пряную яблочную начинку выкладывают рассыпчатую масляную посыпку с корицей и орехами пекан, а готовый десерт подают тёплым с шариком ванильного мороженого. Этот рецепт занимает меньше часа и легко адаптируется под любые фрукты, которые есть под рукой.

Ингредиенты для тертого пирога с яблоками

170 г растопленного сливочного масла, плюс немного для смазывания формы

1,5 стакана (около 190 г) пшеничной муки

1 стакан (около 120 г) измельчённых орехов пекан

1 стакан (около 200 г) коричневого сахара

1/2 чайной ложки поваренной соли

6 крупных яблок, очищенных от сердцевины и порезанных дольками (кожуру можно не снимать)

1/2 стакана (около 100 г) сахара

2 чайные ложки молотой корицы

1/2 чайной ложки молотого имбиря

сок половины лимона

ванильное мороженое для подачи

Как приготовить тертый пирог с яблоками: шаг за шагом

Разогрейте духовку до 175°C и смажьте маслом форму для запекания размером примерно 33×23 см.

В средней миске смешайте муку, орехи пекан, коричневый сахар и соль. Влейте растопленное масло и перемешивайте, пока текстура не станет рассыпчатой и песчаной — должны остаться небольшие комочки, а не однородная масса.

В ту же смазанную форму выложите яблоки, сахар, корицу, имбирь и лимонный сок, хорошо перемешайте и распределите равным слоем.

Выложите рассыпчатую масляную посыпку сверху, полностью накрыв начинку, и поставьте форму в духовку примерно на 50 минут — до появления пузырьков яблочного сока и золотистой, подрумяненной корочки.

Осторожно достаньте тертый пирог с яблоками из духовки и подавайте тёплым, при желании с шариком ванильного мороженого.

Яблоки для этого пирога лучше брать хрустящие и слегка кислые — подойдут сорта типа Гренни Смит или Джонаголд, а кожуру можно оставить, она не влияет на вкус. Если у кого-то аллергия на орехи, пекан легко заменить измельчёнными семечками подсолнуха или вовсе убрать из посыпки. Готовый пирог хранится в холодильнике 3-4 дня — его можно есть холодным или подогреть в духовке перед подачей.

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