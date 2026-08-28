Украина досрочно накопила 14,6 млрд кубометров газа в подземных хранилищах — этого достаточно для базового сценария прохождения зимы. Как это повлияет на цены для населения и стоит ли ждать подорожания — читайте далее.

Повышение тарифа на газ в Украине остается одним из самых острых вопросов для миллионов семей — однако новые данные о запасах голубого топлива могут существенно повлиять на ценовую ситуацию. Украина досрочно накопила в подземных хранилищах 14,6 млрд кубометров газа, что полностью обеспечивает базовый сценарий прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль. По его словам, целевого показателя наполненности подземных хранилищ газа удалось достичь на месяц раньше запланированного срока.

«Украина накопила газ, необходимый для базового сценария прохождения зимы. В украинских подземных хранилищах сейчас 14,6 млрд куб. м газа. Мы достигли целевого показателя наполненности ПХГ на месяц раньше плана», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам министра, касательно формирования запасов газа Украина уже готова к следующему отопительному сезону. В то же время работа над другими направлениями подготовки к зиме продолжается — речь идет о восстановлении энергетической инфраструктуры и обеспечении резервного питания.

Накопление 14,6 млрд кубометров газа имеет прямое значение для ценовой политики. Достаточный объем голубого топлива в хранилищах позволяет избежать дефицита в зимний период, а следовательно — снижает давление на тарифы для населения. На сегодня для бытовых потребителей действует фиксированный годовой тариф на газ в пределах 7,96 грн за кубометр, закрепленный в тарифном плане «Фиксированный» от Нафтогаза.

Как сообщает Укринформ, ранее правительство неоднократно подчеркивало, что наличие достаточных запасов газа собственной добычи и в подземных хранилищах является ключевым фактором для сохранения стабильных цен на газ для населения на протяжении всего отопительного сезона.

Что это означает для потребителей

Для рядовых украинцев досрочное накопление 14,6 млрд кубометров газа — это прежде всего гарантия того, что отопительный сезон 2026–2027 годов пройдет без резких ценовых скачков на голубое топливо. Нафтогаз продолжает действие фиксированного тарифа, и при условии сохранения текущих объемов добычи и импорта оснований для пересмотра цен для населения в ближайшее время нет.

Стоит отметить, что в целом Кабинет министров 18 августа распределил 35 млрд гривен на реализацию планов устойчивости, которые охватывают также энергетический сектор и подготовку к зиме.

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