ПриватБанк предупреждает бизнес-клиентов о новой волне фишинговых писем: злоумышленники рассылают вредоносные файлы якобы от имени банка, налоговой и органов власти, чтобы получить доступ к компьютеру и украсть деньги со счетов.

В Украине фиксируется рост распространения электронных писем с вредоносным программным обеспечением, которое позволяет злоумышленникам получить доступ к компьютеру, а затем — к счетам предприятий. В частности, бизнес-клиенты ПриватБанка могли получить письма якобы от имени банка, налоговой и других органов власти.

Как сообщается на сайте ПриватБанка, такие письма являются фишинговыми: их создали мошенники, и они не имеют никакого отношения к банку. Цель такого мошенничества — получить доступ к компьютеру через вирусные программы и украсть деньги со счетов.

Методы действий злоумышленников довольно просты: пользователю приходит файл со ссылкой или программным обеспечением, а после нажатия на него мошенники получают доступ к конфиденциальной информации. Сообщения могут содержать ссылки на загрузку файлов, вложения в архивах или файлы, замаскированные под PDF.

Банк постоянно заботится о безопасности клиентов и немедленно реагирует на подобные угрозы. Если вы столкнулись с подозрительным контентом, его можно отправить через удобный канал коммуникаций, а подать заявку на мошенничество — самостоятельно в Приват24 для бизнеса, в разделе «Коммуникации» → «Подать на мошенничество».

Как уберечься от фишинговых писем

Чтобы не стать жертвой мошенников, в ПриватБанке напомнили ключевые правила информационной безопасности:

Не храните электронные подписи и пароли на персональных компьютерах, в браузерах или других программах.

Подписывайте платежи квалифицированной электронной подписью (КЭП) — SmartID.

Проверяйте информацию на официальных сайтах, обращайтесь в поддержку банка по верифицированным каналам коммуникаций.

Не загружайте файлы от неизвестных отправителей и не переходите по подозрительным ссылкам.

Установите антивирус и поддерживайте его обновленным.

Используйте двухэтапную проверку для входа в почту и банковские приложения.

Запретите или ограничьте возможность удаленной замены SIM-карты у мобильного оператора.

Не используйте одинаковые пароли на разных платформах.

В случае получения подозрительного письма в банке советуют не открывать вложения и не переходить по ссылкам, а обратиться в официальную поддержку ПриватБанка через проверенные каналы связи.