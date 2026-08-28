В Україні фіксується зростання розповсюдження електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, яке дозволяє зловмисникам отримати доступ до комп'ютера, а далі — до рахунків підприємств. Зокрема, бізнес-клієнти ПриватБанку могли отримати листи начебто від імені банку, податкової та інших органів влади.
Як повідомляється на сайті ПриватБанку, такі листи є фішинговими: їх створили шахраї, і вони не мають жодного відношення до банку. Мета такого шахрайства — отримати доступ до комп'ютера через вірусні програми та викрасти гроші з рахунків.
Методи дій зловмисників доволі прості: користувачу надходить файл із посиланням чи програмним забезпеченням, а після натискання на нього шахраї отримують доступ до конфіденційної інформації. Повідомлення можуть містити посилання на завантаження файлів, додатки в архівах або файли, замасковані під PDF.
Банк постійно дбає про безпеку клієнтів і негайно реагує на подібні загрози. Якщо ви зіткнулися з підозрілим контентом, його можна надіслати через зручний канал комунікацій, а подати заявку на шахрайство — самостійно в Приват24 для бізнесу, у розділі «Комунікації» → «Подати на шахрайство».
Як вберегтися від фішингових листів
Щоб не стати жертвою шахраїв, у ПриватБанку нагадали ключові правила інформаційної безпеки:
- Не зберігайте електронні підписи та паролі на персональних комп'ютерах, у браузерах чи інших програмах.
- Підписуйте платежі кваліфікованим електронним підписом (КЕП) — SmartID.
- Перевіряйте інформацію на офіційних сайтах, звертайтесь до підтримки банку у верифіковані канали комунікацій.
- Не завантажуйте файли від невідомих адресатів та не переходьте за підозрілими посиланнями.
- Встановіть антивірус та підтримуйте його оновленим.
- Використовуйте двоетапну перевірку для входу до пошти та банківських застосунків.
- Забороніть або обмежте можливість віддаленої заміни SIM-карти в мобільного оператора.
- Не використовуйте однакові паролі на різних платформах.
У разі отримання підозрілого листа в банку радять не відкривати вкладення та не переходити за посиланнями, а звернутися до офіційної підтримки ПриватБанку через перевірені канали зв'язку.