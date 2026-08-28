ПриватБанк застерігає бізнес-клієнтів про нову хвилю фішингових листів: зловмисники надсилають шкідливі файли нібито від імені банку, податкової та органів влади, щоб отримати доступ до комп'ютера й викрасти гроші з рахунків.

В Україні фіксується зростання розповсюдження електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, яке дозволяє зловмисникам отримати доступ до комп'ютера, а далі — до рахунків підприємств. Зокрема, бізнес-клієнти ПриватБанку могли отримати листи начебто від імені банку, податкової та інших органів влади.

Як повідомляється на сайті ПриватБанку, такі листи є фішинговими: їх створили шахраї, і вони не мають жодного відношення до банку. Мета такого шахрайства — отримати доступ до комп'ютера через вірусні програми та викрасти гроші з рахунків.

Методи дій зловмисників доволі прості: користувачу надходить файл із посиланням чи програмним забезпеченням, а після натискання на нього шахраї отримують доступ до конфіденційної інформації. Повідомлення можуть містити посилання на завантаження файлів, додатки в архівах або файли, замасковані під PDF.

Банк постійно дбає про безпеку клієнтів і негайно реагує на подібні загрози. Якщо ви зіткнулися з підозрілим контентом, його можна надіслати через зручний канал комунікацій, а подати заявку на шахрайство — самостійно в Приват24 для бізнесу, у розділі «Комунікації» → «Подати на шахрайство».

Як вберегтися від фішингових листів

Щоб не стати жертвою шахраїв, у ПриватБанку нагадали ключові правила інформаційної безпеки:

Не зберігайте електронні підписи та паролі на персональних комп'ютерах, у браузерах чи інших програмах.

Підписуйте платежі кваліфікованим електронним підписом (КЕП) — SmartID.

Перевіряйте інформацію на офіційних сайтах, звертайтесь до підтримки банку у верифіковані канали комунікацій.

Не завантажуйте файли від невідомих адресатів та не переходьте за підозрілими посиланнями.

Встановіть антивірус та підтримуйте його оновленим.

Використовуйте двоетапну перевірку для входу до пошти та банківських застосунків.

Забороніть або обмежте можливість віддаленої заміни SIM-карти в мобільного оператора.

Не використовуйте однакові паролі на різних платформах.

У разі отримання підозрілого листа в банку радять не відкривати вкладення та не переходити за посиланнями, а звернутися до офіційної підтримки ПриватБанку через перевірені канали зв'язку.