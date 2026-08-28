Домашній кетчуп готують із дозрілих томатів і простих спецій — цей рецепт обходиться дешевше за покупний соус і зберігає весь натуральний смак овочів.

Соус песто з кінзи, шпинату та руколи ми вже публікували — а домашній кетчуп готується зовсім по-іншому і стає справжнім рятівником, коли на кухні залишається багато стиглих томатів.

Домашній кетчуп — це не просто заправка до картоплі фрі чи бургерів, а спосіб зберегти врожай помідорів і отримати натуральний соус без консервантів і зайвого цукру, які часто ховаються в магазинних версіях. Цей рецепт особливо гарний тим, що готується з простих овочів і спецій, які майже завжди є під рукою, а результату вистачає на кілька місяців зберігання.

Інгредієнти для домашнього кетчупу

4 великі цибулини, дуже грубо нарізані

250 г селери, дуже грубо нарізаної

5 ст. ложок рослинної або оливкової олії

4 зубчики часнику, нарізані

1 ч. ложка меленого коріандру

1 маленька паличка кориці

1 ч. ложка меленого душистого перцю

½ ч. ложки меленого чорного перцю

2 ч. ложки селерової солі

2 кг стиглих томатів, грубо нарізаних

3 ст. ложки томатної пасти

½ ч. ложки соусу табаско

200 мл білого винного оцту

200 г цукру

Як приготувати домашній кетчуп: покроково

Цибулю та селеру подрібніть у блендері до дрібної фракції. Розігрійте олію у великій каструлі, додайте цибулю й селеру, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 5 хвилин. Додайте часник і готуйте ще 5 хвилин, після чого всипте спеції та прогрійте їх ще 1 хвилину.

Тепер додайте всі інші інгредієнти і доведіть до кипіння. Варіть без кришки на помірному кипінні протягом 1 години, поки томати не стануть м'якими, а рідина помітно не зменшиться в об'ємі. Вийміть паличку кориці.

Збийте масу занурювальним блендером до однорідності, а потім протріть через сито у миску. Домашній кетчуп трохи загусне після охолодження, але якщо він здається занадто рідким — це залежить від соковитості томатів — поверніть його на вогонь і проваріть ще трохи, часто перемішуючи, доки не досягнете потрібної густини.

Готовий домашній кетчуп зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 3 місяців або заморожуйте порціями. Якщо хочете зберігати довше — розлийте гарячий соус у стерилізовані банки чи бутлі, щільно закрийте й тримайте в прохолодному темному місці до 6 місяців. Для стерилізації банок їх можна пропустити через посудомийну машину або промити гарячою водою з милом і висушити в теплій духовці, а наповнювати банки варто теплим соусом, поки вони самі ще теплі.

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