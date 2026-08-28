Підвищення тарифів на воду в Київській області стане відчутним для мешканців Бориспільської громади вже з 1 вересня 2026 року: міська рада скасовує компенсацію різниці, тож платити доведеться за економічно обґрунтованим тарифом.

Дефіцит продуктів у Київській області непокоїть покупців, однак уже з 1 вересня 2026 року мешканці Бориспільської громади відчують зміни й у платіжках за воду — компенсацію різниці в тарифах для населення скасовують.

Про це йдеться в рішенні виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 17 серпня 2026 року, повідомляє газета «Вісті». Документ вносить зміни до попереднього рішення, яким комунальному підприємству «Бориспільводоканал» було встановлено економічно обґрунтовані тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Досі населення Бориспільської громади платило за пільговою ставкою — 65,28 грн за кубометр. Економічно обґрунтований тариф становить 74,94 грн/м³ з ПДВ. Різницю, близько 10 гривень на кожному кубометрі, підприємству компенсували з міського бюджету.

З 1 вересня компенсація припиняється, тож для населення діятиме тариф 74,94 грн/м³. Зокрема, послуга з централізованого водопостачання коштуватиме 46,80 грн/м³, а централізованого водовідведення — 28,14 грн/м³.

Рішення прокоментував секретар Бориспільської міської ради Владислав Байчас. «У міському бюджеті замало коштів, тому з бюджету вилучається така стаття витрат, як компенсація різниці в тарифах», — пояснив він.

Посадовець наголосив, що тариф не підвищується, а скасовується лише компенсація різниці в тарифах для населення. За його словами, нинішній тариф у Борисполі — один із найнижчих у Київській області, а якість води дуже висока.

Що зміниться для мешканців з 1 вересня

Різниця між пільговим та економічно обґрунтованим тарифом становить близько 10 гривень на кожному кубометрі — саме цю суму досі покривав міський бюджет. Відтепер її сплачуватимуть самі споживачі, тож підвищення тарифів на воду в Київській області безпосередньо позначиться на платіжках мешканців Бориспільської громади.

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